DUMONT, Sr Denise Dumont, r.e.j.



À la Maison provinciale des Soeurs de l'Enfant-Jésus de Chauffailles à Rivière-du-Loup, le 21 septembre 2017 est décédée Sr Denise Dumont, en religion, Sr Claude-Marie, à l'âge de 82 ans dont 62 ans et 7 mois de vie religieuse. Originaire de Saint-Jean-de-Dieu, elle était la fille de feu monsieur Willie Dumont époux de feu dame Maria Dubé. La dépouille mortelle sera exposée à laLa Communauté ainsi que les membres de la famille recevront les condoléances à la maison provinciale des Sœurs de l'Enfant-Jésus de Chauffailles, le mercredi 27 septembre 2017 de 14 h à 21 h et jeudi, jour des funérailles, de 9 h à 14 h.et l'inhumation se fera au cimetière Saint-François-Xavier. Outre les membres de la famille religieuse, elle laisse dans le deuil Paul-André (Chantal Roy), feu Réal (Rolande Bérubé). Lucette (Raphaël Lévesque), Roland (Alice Gagnon), feu Claudette, Jean-Charles (feu Rachel Jean), feu Philippe-Louis (Monique Gagnon), Gérard-Raymond (Andrée Boucher), Paulette, Charlotte (Carol Richard). Elle était également la tante de nombreux neveux et nièces. Les services professionnels ont été confiés à la :