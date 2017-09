Ces looks de vedettes au défilé Dior vous feront rêver

L’invitation la plus convoitée par les stars et infuenceuses? Celle de Dior, bien sûr. La marque jouit d’un succès monstre ces temps-ci, grâce aux créations hyper populaires de sa directrice artistique Maria Grazia Chiuri. On lui doit entre autres le béret de cuir, les t-shirts à slogans féministes et les sous-vêtements aux allures sportives que toutes les célébrités s’arrachent.

Pas surprenant donc que la planète mode s’est mise sur son 31 pour assister au défilé printemps-été 2018 du label mardi dans le cadre de la Semaine de la mode de Paris.

Emily Ratajkowski

Karlie Kloss

Naomi Watts

Charlotte Le Bon

Jasmine Sanders

Winnie Harlow

Alexa Chung

Olivia Palermo

Camille Rowe

Valentina et Chiara Ferragni

Negin Mirsalehi

Adenorah

Kristina Bazan

Victoria de Inthefrow

Caroline Carvalho

Tatiana Korsakova

Annabelle Wallis

Lana El Sahely

Jetez un coup d'œil à ces items si vous avez vous aussi envie de vous la jouer Dior cette saison:

Béret à 19,90$ chez Zara

T-shirt à 40$ en ligne

Soutien-gorge à 44$ chez Urban Outfitters

Jupe à 39,90$ chez Zara