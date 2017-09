Démocratie Québec propose de bâtir un parc sur le terrain d'Anacolor

Démocratie Québec serait prêt à offrir 1,3 million $ à Anacolor pour l’achat du terrain et la démolition de l’usine afin d’y bâtir un parc.



C’est la candidate du district de Cap-Rouge–Laurentien, Stéphanie Houde, qui a présenté l’offre que ferait Démocratie Québec à Anacolor pour mettre un terme à cette saga qui perdure depuis de nombreux mois. En compagnie de la chef Anne Guérette, Mme Houde a rappelé s’être lancée dans la campagne électorale en ayant comme premier objectif de régler ce dossier qui est un «enjeu de santé publique».

«La relocalisation, c’est la seule solution qui est clairement satisfaisante pour les citoyens de Cap-Rouge ici. La conformité, ce n’est pas assez», a-t-elle mentionné, promettant d’aménager «un parc qui va permettre aux citoyens d’avoir accès à la rivière».

«Je veux redonner aux citoyens de Cap-Rouge une qualité de l’air et une qualité de vie afin qu’ils puissent recommencer à respirer», a signalé Mme Houde.

Pour y parvenir, Démocartie Québec désire verser l’entièreté de la valeur de l’évaluation foncière à Anacolor pour forcer la relocalisation de l’usine.

Négociations

Un montant de 1,29 million $ sera prévu au budget, indique Anne Guérette.

«Incluant le coût de démolition des bâtiments pour qu’il quitte définitivement la rue Saint-Félix. On a confiance que les négociations vont bien se passer et qu’ils vont accepter ce montant dans le respect et de gré à gré», a-t-elle souligné, indiquant qu’elle est prête à utiliser les pouvoirs juridiques en cas de refus.

En ce qui a trait à la décontamination du sol, la candidate à la mairie dit s’en remettre aux programmes gouvernementaux existants, rappelant que le gouvernement provincial a déjà annoncé son soutien afin de régler cette saga.

Montant bonifié

Anne Guérette assure qu’elle va un peu plus loin avec cette offre que la proposition du maire sortant Régis Labeaume qui était également collée à l’évaluation foncière. Elle affirme bonifier le montant d’environ 400 000 $. Selon elle, le maire aurait dû mettre plus d’effort afin de régler ce problème.

«C’est un bon investissement (...) C’est une question de choix. On a le maire de Québec qui a décidé de mettre une horloge dans une cage de verre pour 600 000 $ avec les frais annuels pour la ventiler, la déneiger, la climatiser. On a fait un party à côté du Centre Vidéotron, 300 000 $ pour un party dans une seule journée (...) Pour nous, 1,3 million $, pour régler rapidement et éviter des coûts juridiques, des coûts de santé, on trouve que c’est un investissement justifié pour créer un beau parc ensuite», a illustré Mme Guérette.

Le parti veut également mettre un terme aux contrats de la ville avec cette entreprise, tant et aussi longtemps que le dossier ne sera pas réglé.