Des défis importants en vue pour le Rouge et Or volleyball

Les équipes masculine et féminine de volleyball du Rouge et Or nourriront des motivations semblables quand le 26e Challenge SSQ prendra son envol, vendredi soir, au PEPS de l’Université Laval.



D’un côté, les joueuses d’Olivier Caron se serviront de leurs deux matchs préparatoires contre le WolfPack de Thompson Rivers pour poursuivre leur préparation en vue du championnat canadien qui aura lieu à Québec, du 16 au 18 mars prochains



«Il faut préparer le championnat canadien. On va le préparer lors de chacun des matchs au PEPS qui seront importants pour qu’on aille une attitude de performance quand on est au PEPS. Il ne faudra pas avoir de doute dans notre tête.

«Oui, il y a un peu de pression, et c’est pour ça qu’il ne faut plus que ce soit un souci de jouer à la maison. Même s’il y a du monde [dans les gradins], on a un travail à faire et c’est de performer. On va jouer propre et on aura un jeu de qualité. On devrait avoir des résultats», a lancé Caron, qui est à sa sixième saison à la barre du Rouge et Or.

L’objectif pour Laval est simple en prévision du rendez-vous national à la maison : un podium. Caron et sa troupe avaient décroché le bronze à leur dernière participation en 2014.

Une seule recrue a joint les rangs du Rouge Or pour la nouvelle saison, soit Anne-Sophie Tanguay, une ancienne des Élans de Garneau que l’entraîneur considère comme un «gros morceau».

«Ça augmente notre profondeur au poste de quatre (avant-gauche). Si on a de la difficulté avec Alice [Cloutier] et Maud [Chapleau], Anne-Sophie va être prête à embarquer. C’est l’une des filles qui frappe le plus fort dans notre équipe», a-t-il renchéri.

Gros test pour les gars

La venue de l’équipe de Trinity Western, double championne canadienne en titre, n’est pas étrangère à la défaite des hommes de Pascal Clément en lever de rideau du canadien, la saison dernière, contre McMaster.

«On a senti dans notre évaluation qu’il nous a manqué une référence, et d’affronter Trinity Western, ça va alimenter notre travail toute la saison», a résumé le vétéran pilote du Rouge et Or, qui espère renouer avec le podium pour la première fois depuis 2013 (or) sur la scène nationale.

Les Spartans sont synonymes d’excellence au pays en volleyball, «une pépinière d’athlètes», estime Clément. Le programme a remporté l’or quatre fois au cours des 10 dernières années, en plus de servir de bassin inépuisable de recrutement pour les équipes nationales.

Vétérans comme meneurs

Vicente Parraguirre et Ethan Ellison mèneront une fois de plus la barque, en attendant que le revenant Jean-Benoît Gagné, un ancien de UBC, soit autorisé à jouer. Après deux ans dans l’Ouest, le joueur de Val-Bélair a décidé de rentrer au bercail, mais il pourrait attendre jusqu’à l’an prochain avant d’amorcer son nouveau départ. Son cas sera bientôt analysé par U Sports.

«Quand tu transfères pendant ton premier cycle, tu dois attendre, sauf pour des raisons [spéciales]. On espère que U Sports va lui donner un sursis. C’est un joueur qui décoche comme l’éclair», a expliqué Clément.

«J’espère pouvoir jouer, mais le simple fait de pouvoir m’entrainer avec les gars, dont certains sont des anciens coéquipières de Limoilou, me réjouit. Je suis parti de UBC pour plein de raisons, mais notamment parce que je voulais jouer mes deux dernières années à Laval devant mon monde», a précisé l’étudiant en génie forestier.