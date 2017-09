Égypte: au moins 6 personnes arrêtées pour un drapeau gay brandi lors d'un concert

Au moins six personnes ont été arrêtées lundi après avoir brandi un drapeau arc-en-ciel LGBT lors d’un concert au Caire, a-t-on appris de sources sécuritaires et judiciaires.

Le concert du célèbre groupe libanais Mashrou’ Leila s’est déroulé vendredi dernier dans une banlieue chic de l’est de la capitale égyptienne.

Selon les mêmes sources, les personnes interpellées doivent répondre des chefs d’accusation suivants: «indécence publique, incitation des jeunes à l’immoralité».

Par ailleurs, selon une source judiciaire, les investigations sur cette affaire ont été confiées au parquet national égyptien pour la sécurité d’État.

Si la législation pénale n’interdit pas l’homosexualité en Égypte, les hommes gays sont parfois arrêtés pour «incitation à la débauche» ou encore «mépris de la religion».

En 2001, l’affaire dite du «Queen Boat» avait défrayé la chronique : 52 personnes avaient été arrêtées par la police dans un club gay.

Plus récemment, en avril 2016, 11 hommes avaient été condamnés à des peines allant jusqu’à 12 ans d’emprisonnement pour «incitation à la débauche», provoquant l’indignation des chancelleries occidentales.

La célèbre application de rencontre gays Grindr est également utilisée par la police en Égypte pour traquer les homosexuels.

L’affaire du drapeau arc-en-ciel, symbole mondial de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre (LGBT), brandi lors du concert de Mashrou’ Leila, a provoqué une vive polémique ces derniers jours à travers les médias et sur les réseaux sociaux, entre les conservateurs et défenseurs des libertés individuelles.

Groupe arabophone le plus connu à travers le monde, Mashrou’ Leila ne sera pas autorisé à se produire de nouveau en Égypte, a annoncé le très conservateur syndicat des musiciens égyptien.

En juin, la Jordanie avait également interdit à Mashrou’ Leila de donner leur concert qui était prévu dans la capitale Amman à la suite de protestations de parlementaires conservateurs.

Hamed Sino, leader du groupe libanais et ouvertement gay, est connu pour son engagement en faveur de la communauté LGBT.