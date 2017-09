PHILIPPON, Micheline Lortie



Micheline a rencontré le Dr Pontien Philippon en 1954. Ils se sont épousés le 2 juillet 1955 et ont eu quatre enfants. Micheline était une femme aimante, déterminée, généreuse, chrétienne qui adorait sa famille. La foi et l'éducation étaient des valeurs importantes pour elle. Femme d'affaires aguerrie, elle a été propriétaire de la boutique Grace pendant plus de 35 ans. Elle adorait faire des voyages avec sa famille et jardiner. Sa présence nous laissera un grand vide qui ne sera jamais comblé et a laissé une empreinte éternelle dans nos cœurs. À l'Hôpital Laval, le 23 septembre 2017, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Micheline Lortie, fille de feu monsieur Francis Lortie et de feu dame Georgette Labbé. Elle était l'épouse de Dr Pontien Philippon. Elle demeurait à Québec.. La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil, outre son époux; ses enfants : Luc, Esther, Anne et Marc (Senenne Reid); ses petits-enfants : Jean-Sébastien, Mathieu, Michèle, Marc Jr et Mia. Elle était la sœur de feu Jean-Louis et la belle-sœur de : Mariette, Dr Fernand (Christiane Dubé), Lisette (feu Dr Richard Leblanc), feu André (Suzanne Bonin) et feu Raymond (Suzanne Rheault). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Steadman Philippon Research Institute, 181 W Meadow Dr, Vail, 81657, États-Unis pour le fonds " Madame Micheline Philippon ". La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.