Fantasy Football: les hauts et les (nombreux) bas de la troisième semaine d’action dans la NFL

Mais quelle fin de semaine bizarre de football venons-nous de connaître.

Trump qui traite les joueurs qui s’agenouillent pendant l’hymne national de fils de putes, les Ravens qui produisent 15 verges d’attaque en une demie, et les Jets qui gagnent un match (on est vraiment plus surpris par le troisième constat).

Avec toutes ces surprises qui sont survenues, pas besoin de vous dire que nous avons creusé quelques trous dans nos bureaux afin de se cacher à notre arrivée lundi matin.

Comme si nos performances n’étaient pas assez gênantes, nous nous sommes vanté la semaine dernière d’avoir été étincelant... Quel monde cruel...

Alors, avec beaucoup d’humilité et d’autodérision, voici le compte-rendu de la troisième semaine d’activités dans la NFL.

On vous l’avait dit... et nos recommandations se sont matérialisées!

Todd Gurley (LAR)

Jeff Fisher, l’ancien entraîneur-chef des Rams, constate à quel point il était dans le champ avec son offensive quand il regarde les parties des Rams cette saison. Gurley est tout simplement revigoré dans l’attaque de l’entraîneur-chef de 31 ans des Rams, Sean McVay.

On vous recommandait de le faire jouer.

Kareem Hunt (KC)

Il est présentement premier dans la NFL pour les verges gagnées au sol avec 401 et domine largement pour les verges totales par match avec une moyenne de 179,3. Son plus proche (faut le dire vite) est Gurley à 127...

On vous recommandait de le faire jouer.

Kirk Cousins (WSH) AFP

Qui pouvait imaginer la performance de Cousins dimanche soir? Vos humbles serviteurs avaient flairé le tout! Cousins ressemblait à Mark Rypien et les Redskins à la glorieuse équipe de 1991-1992, l’instant d’une soirée.

On vous recommandait de le faire jouer.

Joe Flacco (BAL)

Il a tellement été mauvais qu’il s’est fait remplacer par Ryan Mallett pour terminer la rencontre. Ozzie Newsome, le très solide directeur-gérant des Ravens se demande encore sur quelle planète il était quand il a accordé un monstrueux contrat au numéro 5.

On vous recommandait de ne pas le faire jouer.

Christian McCaffrey (CAR)

Son père Ed était un très bon receveur dans la NFL et son ADN s’est transmis à son fils qui a capté 9 ballons pour 101 verges. Son utilisation au sol devrait augmenter dans les prochaines semaines.

On vous recommandait de le faire jouer.

Mike Gilislee (NE)

Il est plus facile d’avoir la combinaison du 6/49 que de déterminer avec exactitude l’utilisation des porteurs de ballon des Patriots. Il a été peu utilisé et peu efficace face aux Texans.

On vous recommandait de ne pas le faire jouer.

Jacquizz Rodgers (TB) AFP

Les Bucs ont abandonné la course en tirant de l’arrière rapidement face aux Vikings. Rodgers se sentait aussi occupé qu’un fonctionnaire un vendredi après-midi...

On vous recommandait de ne pas le faire jouer.

On l’a échappé... et nos recommandations n’étaient pas justes.

Derek Carr (OAK)

Les Raiders ont connu une rencontre fort embarrassante pendant un match à heure de grande écoute. Derek Carr ressemblait à son frère David l’instant d’une partie, ce qui n’est guère un compliment.

On vous recommandait de le faire jouer.

Kelvin Benjamin (CAR) AFP

Il s’est blessé tôt dans la partie et les mauvaises langues disent déjà qu’il pourrait engraisser un petit 20 livres seulement en étant assis dans les gradins.

On vous recommandait de le faire jouer.

Tyler Lockett (SEA)

On s’explique mal sa performance de deux attrapés pendant que Doug Baldwin brillait avec 10 attrapés. Lockett, tout aussi déçu, apportera le petit déjeuner à Russell Wilson toute la semaine pour mettre les chances de son côté.

On vous recommandait de le faire jouer.

Derrick Henry (TEN) AFP

Même Jojo Savard n’avait pas vu venir cette performance-là. La situation est maintenant inversée et c’est Henry qui est blessé et DeMarco Murray en santé...

On vous recommandait de le faire jouer.

Isiah Crowell (CLE)

On se mord encore les doigts d’avoir conseillé un joueur des Browns... Rien de plus à ajouter!

On vous recommandait de le faire jouer.

Jordan Howard (CHI) AFP

Il nous a fait ravaler nos paroles avec une grosse performance de 138 verges en ajoutant deux touchés. Il semble beaucoup plus à l’aise au Soldier Field que sur la route.

On vous recommandait de ne pas le faire jouer.

La défensive des Ravens

On aurait aimé que le vol de retour de Londres vers Baltimore soit filmé... Selon nos sources, on aurait forcé tous les joueurs à demander du jus de tomate au lieu d’une boisson gazeuse.

On vous recommandait de la faire jouer.

On l’a complètement échappé... et nos recommandations étaient dans le champ.

Jay Ajayi (MIA)

Les Jets ont arrêté Ajayi tout l’après-midi. Oui, les Jets! On va évidemment mettre tout le blâme sur la blessure qu’il a subie en début de match et se défaire de toute responsabilité...

On vous recommandait de le faire jouer.

Philip Rivers (LAC) AFP

La bonne nouvelle pour les gens de San Diego est qu’ils n’ont pas eu à voir la prestation de Rivers. Le vétéran a terminé sa journée de travail de façon négative côté fantasy, avec aucun touché et trois interceptions.

On vous recommandait de le faire jouer.

Brandin Cooks (N-A)

Cooks a cuisiné la tertiaire des Texans toute la journée et a inscrit le touché gagnant. On vous promet que c’est le dernier mauvais jeu de mots de la sorte.

On vous recommandait de ne pas le faire jouer.

Les oubliés

Stefon Diggs (MIN)

Le nouveau Randy Moss disent déjà quelques partisans en mauve. Avec ses 173 verges et deux touchés, on ne sait pas si le terme oublié est assez fort.

Larry Fitzgerald (ARZ) AFP

On n’en est toujours pas revenu de son catch spectaculaire en deuxième demie devant Orlando Scandrick. Il a absolument tout fait pour mener les siens à la victoire, mais malheureusement, ce ne fut pas suffisant.

Tom Brady (N-A)

Si la défensive des Texans n’a pas été capable de stopper le quintuple champion du Super Bowl, qui va le faire?

Pierre Garçon (SF)

Il a vraiment semblé donner un second souffle à ses coéquipiers jeudi dernier. Reste à voir si le jeu aérien des Niners pourra s’établir à long terme.

Les grosses blessures

Darren Sproles (PHI) AFP

Blessé au genou et au bras on ne devrait pas revoir celui qu’on utilisait à toutes les sauces dans l’offensive des Eagles en 2017.

Samaje Perine (WSH)

Perine avait très bien fait en l’absence de Rob Kelly dimanche soir jusqu’à temps qu’il reçoive un coup de casque directement sur le poignet. Il pourrait toutefois jouer lundi face aux Chiefs.

Doug Baldwin (SEA)

Une blessure à l’aine subie en fin de rencontre l’a empêché de terminer le match. Pete Carroll a affirmé qu’on ne connaissait toujours pas la gravité de sa blessure.

Matt Forte (NYJ) AFP

Forte a tenté un retour en deuxième demie face aux Dolphins, mais il semblait embêté par une blessure au pied. Il devrait subir des rayons X prochainement.

Sammy Watkins (LAR)

C’est un problème de commotion cérébrale qui pourrait le laisser sur la touche dimanche prochain. Il faudra évaluer son état à chaque jour.

Nous vous rappelons que vous pouvez nous envoyer en tout temps vos questions à propos de votre équipe fantasy au fantasyfootball@quebecormedia.com