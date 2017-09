Jouer avec le feu

Hier, Ri Yong-ho, le ministre des Affaires extérieures nord-coréen, a annoncé que le vol de bombardiers américains près de la frontière de la Corée du Nord, constituait une déclaration de guerre des États-Unis.

Par conséquent, la Corée du Nord se réserve désormais le droit d’abattre des avions américains qui s’approcheraient trop de ses frontières. La porte-parole de la Maison-Blanche a répondu que ces déclarations étaient absurdes et que les États-Unis cherchaient une solution diplomatique au conflit.

1. La Corée du Nord essaie-t-elle d’effrayer les États-Unis avec des déclarations aussi fracassantes ?

Peut-être. Mais elle risque de radicaliser l’opinion publique américaine. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les Japonais avaient fait un calcul similaire en attaquant la flotte américaine à Peal Harbour. Les dirigeants japonais de cette époque, tout imbibés des théories racistes nazies, estimaient que les Américains étaient un peuple faible et dégénéré. Leur faire peur, pensaient-ils, serait suffisant pour les dissuader d’attaquer le Japon. C’est exactement le contraire qui se produisit. L’attaque japonaise galvanisa l’opinion publique américaine contre l’Allemagne et le Japon.

2. Que pense l’opinion publique américaine ?

Quelque chose de très dangereux et de similaire est en train de se produire dans l’opinion publique américaine. Les paroles et les actions des dirigeants nord-coréens sont en en train de convaincre l’opinion publique américaine qu’une solution militaire contre la Corée du Nord est inévitable, nécessaire même.

Dans ces circonstances, les dirigeants américains pourraient ne plus être en mesure de freiner la guerre contre la Corée du Nord, même si les Nord-Coréens finissaient par s’asseoir à la table de négociation.

Pour le moment, seuls environ 30 % des Américains jugent que la situation requiert une action militaire immédiate. Plus de 70 % des Américains sont favorables à l’envoi de soldats américains en cas d’attaque de la Corée du Nord contre la Corée du Sud. Mais deux Américains sur trois pensent que Donald Trump sera incapable de résoudre le problème.

3. Des négociations sont-elles toujours possibles ?

Des négociations entre les États-Unis et la Corée du Nord sont toujours possibles, même si les États-Unis y perdraient probablement beaucoup en termes d’influence militaire dans la région. De toute manière, cette perte d’influence est devenue inéluctable en raison de la montée de la Chine et des nombreux problèmes qui déchirent les États-Unis. Les grands pays s’attendent à ce que la Corée du Nord se désarme en partie en échange de diverses garanties politiques, économiques et militaires.

4. Pourquoi les États-Unis sont-ils si faibles face à la Corée du Nord ?

La Corée du Nord est principalement appuyée par la Chine, qui profite depuis des décennies de l’effritement de la puissance américaine. Pour rétablir leur puissance, les États-Unis devraient mener une politique intérieure et une politique extérieure plus intelligentes. Ce ne sont pas les dirigeants américains actuels qui y parviendront.