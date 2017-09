Il se produit un phénomène extraordinaire. L’an dernier, lorsque ma blonde m’accompagnait au golf, c’était davantage pour passer un bel après-midi en plein air que pour pratiquer le sport. Quand elle réussissait ses coups de départ, ils n’atteignaient pas la distance de 100 verges. Et même après sa drive, sur le terrain, elle mettait toujours un tee sous sa balle. Elle ne jouait pas les normales cinq, c’était trop long. Elle ne voulait absolument rien savoir du champ de pratique et c’était bien comme ça. Mais soudain, en juillet dernier, il s’est produit un déclic que j’ai peine à expliquer, même si c’est moi qui lui ai enseigné doucement et graduellement les rudiments. Non seulement Manon est devenue une adepte, une mordue, mais, sans tambour ni pompette, elle ne joue plus en haut de 100. Samedi, elle nous a tapé un 85 achevé par deux birdies de suite.

EN FLÈCHE

Oui, le parcours du club International 2000 confère de beaux avantages aux femmes, avec des distances plus courtes, mais ça n’enlève rien à ma chérie dont les coups de départ s’approchent maintenant des 200 verges, dont les entrées au vert sont de plus en plus précises et dont les coups roulés sont soudainement passés de maladroits à opportunistes. Je capote.

Bien sûr, elle trébuche, comme tout le monde, mais la progression depuis deux mois est ce que j’ai vu de plus rapide dans mes 40 ans de golf. Tout simplement sensationnel.

Ses secrets ? D’abord, jamais elle ne se fâche. Toujours souriante et calme, elle enregistre chacun des conseils comme une éponge et les met en pratique religieusement. Elle s’amuse même quand elle pioche et que la chaîne débarque. Et, en plus, maudit qu’elle est belle.

J’aime ça, jouer au golf avec toi, chérie, mais jamais tu ne me battras. Faut pas exagérer. Pour l’instant, elle flotte. Elle pourrait marcher dans la farine et elle ne ferait pas de traces.

ZLIGNE

Je peux me taire dans toutes les langues.

C’est tranquille côté sièges chauffants dans les bagnoles, de ce temps-là.

Qui aurait pensé que les migrants apporteraient leur météo ? Bienvenue chez vous !

Canicule. Une borne-fontaine a été surprise en train de supplier un chien.

Que fait-on dans les ruisseaux ? On rigole.

À DEMAIN

Je pense, donc je sue.