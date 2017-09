Labeaume promet un nouveau parc dans Saint-Roch

Voulant redonner au secteur son lustre d’antan, Régis Labeaume promet de créer un parc à l’intersection du boulevard Charest et de la rue Saint-Vallier, juste en face de la taverne Jos Dion.

Mardi, en fin de matinée, le maire sortant de Québec a convié les médias sur ce terrain vague pour faire son annonce. Le terrain en question est aux mains du propriétaire de la taverne, exception faite de «deux petits coins» qui appartiennent à la municipalité. «Il y a eu un achat stratégique (par la Ville) il y a bien des années. Ça permet aujourd’hui de pouvoir parler au propriétaire et de dire qu’on va travailler avec lui. D’ailleurs, il a le goût», a assuré M. Labeaume.

La formule exacte de cette future collaboration n’a pas été précisée. Le maire n’a d’ailleurs informé le propriétaire des lieux de ses intentions que mardi matin, juste avant son point de presse, a-t-il admis.

M. Labeaume a aussi évoqué, du bout des lèvres, «un projet immobilier» qui pourrait également voir le jour. «Il va falloir qu’on s’entende. On va faire le projet ensemble. Il a avantage à ce que ce soit beau autour de son commerce», a-t-il ajouté.

Interrogé à savoir si cette annonce risquait de faire monter les enchères autour de ce terrain, Régis Labeaume a dit qu’il «sait ce (qu’il) fait».

Terrasses extérieures larges

De façon plus générale, le maire sortant veut permettre des terrasses extérieures dans ce secteur de la ville. Ceci suppose un élargissement des trottoirs «à la parisienne», a-t-il fait savoir. M. Labeaume n’a pas chiffré ses engagements pour Saint-Roch. «On est vraiment alignés pour faire de Saint-Vallier une rue futée et conviviale et on veut la faire à l’image de ceux et celles qui restent ici», a-t-il promis.

D’autre part, le maire a ajouté que son administration continuerait à multiplier les places éphémères et les rues conviviales dans tous les arrondissements de Québec.