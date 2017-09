Le baseball majeur doit protéger les partisans

Depuis le début de la saison 2002-2003 de la Ligue nationale de hockey, il y a des filets protecteurs aux extrémités de chacune des patinoires du circuit. Ces filets, installés à partir des coins, s’élèvent jusqu’à 18 pieds en haut de la baie vitrée et protègent les partisans des rondelles déviées qui arrivent très rapidement vers les spectateurs lors d’un match.

Si vous êtes un peu plus âgés comme moi, vous vous souvenez exactement pourquoi Gary Bettman et les gouverneurs de la ligue avaient décidé de rendre obligatoire l’installation de filets protecteurs dans tous les amphithéâtres de la ligue.

Elle s’appelait Brittanie Cecil, elle était belle et elle avait 13 ans. Le 16 mars 2002, elle était au Nationwide Arena pour voir ses Blue Jackets de Columbus affronter les Flames de Calgary. Bons billets, section 121, rangée S. Un match de hockey avec sa maman. Un tir frappé d’Espen Knutsen avait dévié et atteint la belle Brittanie. Deux jours plus tard, elle mourait.

Initialement, beaucoup de gens avaient critiqué la décision de la ligue d’installer les filets protecteurs. « On ne verra rien et ça va nuire au spectacle », entendait-on. Or, ça fait déjà 15 ans que les filets sont là, les gens se sont adaptés très rapidement et les filets ne dérangent pas un brin.

La semaine dernière au Yankee Stadium, nous avons presque perdu une autre petite fille. Elle a deux ans et assistait au match avec ses grands-parents depuis la cinquième rangée, derrière l’abri des Twins du Minnesota. Une fausse balle de Todd Frazier frappée à 105 MPH ! Les nouvelles à son sujet sont encourageantes. J’espère de tout cœur qu’elle va s’en sortir. Et j’espère aussi que le baseball majeur instaurera le plus rapidement possible une réglementation sur la protection des spectateurs.

Recommandations

Le commissaire Manfred avait fait parvenir aux 30 clubs une liste de recommandations pour assurer la sécurité des partisans en 2015 à la suite d’un autre événement fâcheux. Celui-ci avait laissé une dame dans un état critique après qu’elle eut été atteinte par un bâton brisé au Fenway Park. Le problème est que Manfred a laissé le dossier entre les mains des équipes. Il n’existe toujours pas de réglementation. Il ne faut pas attendre un autre décès pour agir. C’est tellement simple de protéger les fans du baseball majeur. Allonger le filet derrière le marbre jusqu’à ce qu’il dépasse les abris des deux équipes.

Et à ceux qui se plaignent que ça nuit au spectacle ou qu’ils ne voient rien, voici ma réponse : en premier lieu, les meilleurs billets sont derrière le filet protecteur. Les détenteurs de billets à 2000 $ par match au Yankee Stadium sont protégés. Les joueurs du baseball majeur exigent que les familles et les amis soient assis en tout temps derrière le filet.

Ah oui ! Il y a aussi ceux qui disent que les gens ont juste à regarder le match et laisser leur téléphone de côté.

Lâchez-moi avec votre argument de partisans avec leur téléphone. Les joueurs n’ont pas le droit au téléphone dans l’abri et ils sont protégés par un filet. Mais le partisan qui est assis à peine cinq pieds plus haut (et qui n’est pas un joueur professionnel) n’a aucune protection. Ça ne fait aucun sens et il est grand temps que le baseball majeur protège ses partisans avant qu’un incident mortel ne survienne.