Le Bepp Open 2017

Nous serons 36 joueurs aujourd’hui à fouler les allées du club de golf de Cap-Rouge dans le contexte du traditionnel Bepp Open, tournoi de golf amical, organisé par Michel Duclos (agence immobilière), le professionnel de golf André Gingras et l’ex-restaurateur et maintenant importateur de vins Beppino Boezio.

Michel et André s’occupent des joueurs, des scores et du golf alors que Beppino prendra possession de la cuisine après le tournoi avec la préparation du souper ainsi que les vins l’accompagnant. Le quatuor composé de Michel Pelletier, Jean Fava, Nicola Cortina et Denis Cantin sera-t-il en mesure de conserver son titre de 2016 ? À suivre.

Une journée de golf avec Alain

Photo courtoisie

Jacques Pichette, de Comptabilité Jacques Pichette Inc., de Québec, s’est prévalu récemment du prix qu’il avait remporté à l’encan silencieux lors du récent Gala de la Chambre économique Canada-Europe pour inviter deux autres partenaires pour une ronde de golf. Le prix (offert par la Fondation Nordiques) consistait à jouer 18 trous de golf en compagnie de l’ex-Nordique Alain Côté au club de golf Stastny de St-Nicolas. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Alain Côté (Napa pièces d’autos) ; Jacques Pichette, Michel Arcand, retraité de Desjardins et Jean-Bertin Gingras, du Collège O’Sullivan de Québec.

Prix international du Duc d’Édimbourg

Photo courtoisie

Le gouverneur général du Canada, le très honorable David Johnston, a remis, lors d’une soirée au Château Frontenac le 11 septembre, le Prix d’Or du Prix international du Duc d’Édimbourg à 17 jeunes récipiendaires du Québec. Ce Prix est un programme mondial visant à mettre au défi, à encourager et à récompenser des jeunes de 14 à 24 ans. Louis-Joseph Brouillard, (photo) étudiant en sciences de la nature au Cégep de Sainte-Foy et membre des cadets de Cap-Rouge, représentait les récipiendaires.

Le lac Simon vous attend

Photo courtoisie

Le centre de villégiature Quatre saisons du lac Simon à Saint-Léonard-de-Portneuf bourdonne d’activités. Cette corporation à but non lucratif sous la présidence de Jacques Fiset, à la fois directeur général, ayant pris le relais de Denis Bédard. Chalets, espaces de camping, location d’embarcations ; bref, tout pour un séjour agréable. Voici le conseil d’administration, dans l’ordre habituel : Jean-François Gauthier, Sophie Cantin, Laurie Beaupré, Danielle Larose, Alexandre Néron, Thérèse Gagnon, Magella Savard et le président Jacques Fiset. Pour information et réservations : le 418-337-1295.

Anniversaires

Photo courtoisie

Serena Williams (photo) championne américaine de tennis, 36 ans... Anthony Kavanagh, humoriste québécois, 48 ans... Marie Tifo, comédienne, actrice de cinéma et animatrice québécoise, 68 ans... Olivia Newton John chanteuse australienne née en Angleterre, 69 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 26 septembre 2016. Nicol Tremblay (photo) 67 ans, avocat et maire d’Alma au Lac-St-Jean de 1987 à 1991... 2014. Charles Dobzynski, 85 ans auteur et poète français... 2013. Denis Brodeur, 82 ans, photographe et père de l’ex-gardien de but de la LNH Martin Brodeur.