Le hockey ne manque pas à Bob Gainey

Bob Gainey, à la veille d’être intronisé au Panthéon des sports du Québec, a fait un retour au Centre Bell mardi soir.

On a donc pu parler un peu de hockey avec l’ancien valeureux capitaine et directeur général du Canadien, venu assister au lancement de l’autobiographie de Bertrand Raymond, un chroniqueur qu’il a très bien connu à l’époque où le Tricolore empilait les coupes Stanley.

Le livre est intitulé 50 ans parmi les géants et Gainey était justement l’un de ces géants, tout comme Serge Savard, présent lui aussi à la rencontre de presse.

Gainey n’est plus impliqué dans le monde du hockey depuis deux ans et ça ne lui manque pas. Il apprécie le fait d’avoir le temps de s’occuper de sa famille. Il continue toutefois de suivre l’actualité sportive, et voici quelques-uns de ses propos recueillis mardi.

SES MEILLEURS MOMENTS COMME DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 2003 À 2010 :

« C’était beau de voir cette nouvelle génération de partisans qui remplissaient les gradins du Centre Bell. Le Canadien a atteint un très haut niveau à un moment donné. L’équipe a connu une très bonne deuxième moitié de saison en 2007-2008 avec Guy Carbonneau comme entraîneur-chef. »

DES REGRETS ? :

« Mon seul regret, c’est de ne pas avoir pu gagner la coupe Stanley comme directeur général à Montréal. »

L’ÉCHANGE SCOTT GOMEZ-RYAN MCDONAGH EN JUIN 2009 :

« L’équipe avait besoin d’un joueur de centre alors qu’elle célébrait son 100e anniversaire. Gomez avait fait partie d’une équipe championne au New Jersey. On a parié et on a perdu. »

UN CONSEIL POUR MARC BERGEVIN ? :

« Le club a bien fonctionné la saison dernière pour terminer au premier rang du classement de sa division. C’est certain que le Canadien aurait aimé se rendre plus loin dans les séries. Les saisons sont longues et il faut trouver le moyen d’offrir un rendement constant. »

LE DÉPART D’ANDREÏ MARKOV :

« Lorsqu’un tel vétéran quitte l’équipe, la première chose qu’on voit, c’est le trou que cela cause. Mais il y aura quelqu’un pour remplacer Markov. Je n’ai vu qu’un seul match préparatoire jusqu’à maintenant. Je ne peux pas porter de jugement sur la relève. »

SUR L’ABSENCE DES HOCKEYEURS DE LA LNH AUX JEUX OLYMPIQUES :

« Il est dommage qu’on n’ait pu trouver une solution, mais ce n’est pas la fin du monde. La Ligue nationale pourrait y retourner la prochaine fois, dans quatre ans. »

Pierre Bouchard assistait lui aussi au lancement, et l’ancien défenseur ne s’en fait pas trop avec les difficultés du CH lors des matchs préparatoires. « L’équipe a peut-être décidé de changer sa recette. Au lieu de commencer la saison en force et de la terminer sur une mauvaise note, elle nous réserve possiblement l’inverse cette année. Marc Bergevin a bien fait de ne pas offrir les contrats qu’exigeaient Markov et Radulov. Dans deux ans, on va parler de Ragoulov ! » a lancé Bouchard en riant.