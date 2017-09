Le réchauffement: rien qu'un canular ?

Incroyable: des politiciens nient le réchauffement climatique

On continue, par ignorance ou par intérêt, à nier le fait absolument indéniable que la planète se réchauffe en raison des émissions de gaz à effet de serre. Ben non, les ouragans que nous subissons depuis les vingt dernières années, sur une base quasi-annuelle, la montée des eaux et la fonte des glaces ne sont pas, selon certains, des phénomènes liés aux changements climatiques. Ces gens, qui souvent sont à la tête de pays puissants, sont dangereux.

En 2011, Michele Bachmann, la candidate à l’investiture républicaine pour se présenter à la présidence des États-Unis, avait bien dit que les ouragans répétés n’ont rien à voir avec les gaz à effet de serre (GES). Le terrible ouragan Irène qui avait frappé la côte Est américaine en 2011, était, selon la dame: «Irène, un message de Dieu» (Le Journal de Montréal, 30 août 2011) et le séisme et l’ouragan Irène: «Un moyen pour Dieu d’attirer l’attention des politiciens sur les problèmes des Américains». Ça fait vraiment peur. C’est la même qui avait évoqué sa candidature à la présidentielle comme étant une volonté divine!

Quant au télévangéliste américain milliardaire Pat Robertson, aussi cinglé que l’autre, il avait affirmé que : «Dieu a engendré un tremblement de terre et un ouragan, car il était mécontent des finances du gouvernement». En passant, c’est le même capoté en 2005 qui voulait faire assassiner Hugo Chavez, le président socialiste élu du Venezuela : «Un télévangéliste suggère de tuer le président du Venezuela» (Le Journal de Montréal, 24 août 2005). Une autre volonté de Dieu, je suppose.

Trump a toujours raison

Donald Trump l’a dit le plus sérieusement du monde : «J’ai tendance à avoir raison» (Le Journal de Montréal, 24 mars 2017). Le monsieur est vraiment modeste. Moi, je dirais qu’il a toujours raison. Alors quand il dit que les changements climatiques sont un «canular», il faut alors le croire sur parole, car Donald est plus grand que la science et que les faits : «Trump ne croit pas au changement climatique» (Le Journal de Montréal, 25 septembre 2015).

Je ne comprends pas. Même des républicains s’opposent à la vision écologique débile de leur chef qui, en 2016, a récidivé et a présenté le changement climatique comme une «blague» : «D’autres républicains quittent le navire» (Le Devoir, 10 août 2016). Sans complexe et sans scrupule, il dit de lui-même qu’il est : «Le plus grand créateur d’emploi que Dieu a créé» (Le Journal de Montréal, 12 janvier 2017). Tiens, parlant de Dieu, Donald a dit : «Que Dieu bénisse l’Amérique et que Dieu bénisse Boeing» (Le Journal de Montréal, 18 février 2017). Et dire que cet énergumène est à la tête du plus puissant pays du monde. La majorité des Américains en est gênée. Donald, c’est différent de Barack Obama à tous les égards. Trump est comme George W. Bush qui a envahi l’Irak et tué des millions d’innocents au nom de Dieu. Ces gens blasphèment tout le temps.

Même Poutine fait l’idiot

Comme si ce n’était pas assez, il y a le président de la Russie qui a renchéri aux calamités de l’autre: «Vladimir Poutine nie la responsabilité de l’homme» (Le Journal de Montréal, 30 mars 2017). Pour Poutine : «Il est impossible d’empêcher le réchauffement climatique. La question est de s’y adapter» Vladimir peut bien s’entendre avec Donald.

Les conservateurs canadiens itou

Les conservateurs canadiens persistent et signent dans leur déraison. En 2007, il y a l’ex-premier ministre canadien qui avait tout bonnement signalé que : «Harper a qualifié Kyoto de complot socialiste» (La Presse, 31 janvier 2007). Un complot socialiste, rien de moins. Stephen Harper comme le merveilleux Maxime Bernier, voit des socialistes partout. C’est carrément du délire : «Bernier contre les socialistes» (La Presse, 15 septembre 2015). Ici, le beauceron associait le Parti libéral du Canada et le Nouveau parti démocratique à des socialistes. Ah oui, c’est Maxime «Jos Louis» Bernier qui l'a dit en 2010 : «Maxime Bernier met en doute le réchauffement climatique» (Le Devoir, 16 mars 2010).

En 2014, toujours aussi «serein», notre fabuleux ex-premier ministre conservateur est même allé jusqu’à dire: «Réchauffement climatique. Stephen Harper accuse les autres pays de mentir» (Le Journal de Montréal, 10 juin 2014). Tous les politiciens du monde sont, selon la version de Stephen, des menteurs. Lui seul a raison. Même Barack Obama est un menteur : «Climat. Harper décroche une nouvelle flèche à Obama» (La Presse, 10 juin 2014). Quand on est le seul à avoir raison, c’est qu'il y a un sérieux problème en haut du cou.

Et pas plus tard qu’au début du mois de septembre 2017, les conservateurs, toujours égaux à eux-mêmes ont déclaré, par la voie d’Érin O’Toole, que: «L’environnement n’est plus ou moins qu’une simple "babiole" qu’on devrait mettre de côté afin de protéger l’économie canadienne» (Le Devoir, 5 septembre 2017). Et l’actuelle ministre libérale de l’environnement, madame Catherine McKenna, a riposté avec raison : «McKenna réplique aux propos ridicules des conservateurs sur l’environnement». Bravo madame McKenna. Il y a aussi le conservateur Gerry Ritz, ex-ministre qui a traité la ministre de «Barbie du climat» («Barbie du climat : un député conservateur s’excuse auprès de la ministre McKenna», Le Devoir, 21 septembre 2017).

Le pape François ne pense pas la même chose

Si ce n’était que de moi, je canoniserais de son vivant le pape François, chef de l’Église catholique. Que l’on soit chrétien ou pas, croyant ou pas, quiconque suit les gestes posés et les paroles prononcées par le pape François ne peut faire autrement que de l’admirer pour son courage, sa modestie, son amour inaliénable de son prochain, etc. Tiens, à tous ces bouffons négationnistes, il a dit : «Le Pape argentin a cité la Bible pour qualifier de "stupide" quiconque remettrait en doute le réchauffement climatique. Ceux qui nient doivent aller vers les scientifiques et leur demander. Ces derniers sont très clairs, ils sont précis. Les effets du changement climatique sont visibles" a-t-il martelé» (Le Journal de Montréal, 12 septembre 2017. «Le pape demande à Trump d’épargner les dreamers»).

Dans ses propos tenus le 9 juillet 2015 en Bolivie, le pape François s’est payé la tête de certains guignols de service qui essaient de nous faire croire que le mieux pour l’environnement est le capitalisme et l’économie de marché qui se déploient «librement», sans aucun irritant. Par exemple, le camarade Alain Dubuc dans sa chronique de La Presse du 15 avril 2015 «Le capitalisme environnemental» et aussi le chercheur universitaire à l’Institut économique de Montréal, Pierre Desrochers, qui a pondu une opinion dans La Presse du 22 avril 2010 qu’il a coiffée du titre angélique «Le capitalisme écologique. Ce n’est pas le militantisme vert (les groupes écologiques) qui a permis d’améliorer la qualité de notre environnement, mais l’économie de marché». De grâce, mes sœurs et mes frères, je vous prie d’être miséricordieux.

Revenons à certains extraits du discours prononcé par le pape en Bolivie le 9 juillet 2015 : «Les êtres humains et la nature ne doivent pas être au service de l’argent. Disons non à une économie d’exclusion et d’injustice où l’argent règne au lieu de servir. Cette économie "tue"» (Le Figaro, 10 juillet 2017). Puis, il a poursuivi en disant: «La Mère Terre, notre maison commune de nous tous, est pillée, dévastée, bafouée impunément. Sur ce thème, je me suis exprimé dans mon Encyclique Laudato Si». Un livre exceptionnel pas cher à lire absolument. Et le pape a aussi mentionné lors de sa rencontre avec des maires du monde entier sur l’esclavage moderne et sur les changements climatiques, tenue le 21 juillet 2015 que : «Nous ne pouvons pas dire : la personne est ici et la création, l’environnement, là. L’écologie est totale, elle est humaine».

François n’est pas seul à penser comme ça

Ben oui, certains vont me taxer d’être un catholique intégral et adepte de la Bible et de Jésus. Cela est vrai et je suis heureux de l’affirmer. Mais le pape François n’est pas le seul à penser ainsi. En plus des vrais scientifiques, il y a les chefs d’État de la planète : «Appels unanimes à Paris pour sauver la planète. Ouverture officielle hier de la conférence sur le climat» (Le Journal de Montréal, 1er décembre 2015). Et pas seulement des politiciens, mais aussi des dirigeants de transnationales américaines : «Cop22. Plus de 360 multinationales demandent à Trump de respecter l’accord sur le climat» (Le Devoir, 17 novembre 2016). Et Justin Trudeau itou : «Trudeau, prévient que les désastres [dus au réchauffement climatique] vont se multiplier» (Le Journal de Montréal, 12 mai 2017).