Lectures ludiques et improvisées en série

Vingt-quatre comédiens, écrivains, chanteurs et travailleurs culturels défileront sur scène, vendredi et samedi, au Musée national des beaux-arts du Québec, où ils effectueront des lectures improvisées à partir d’une bibliothèque d’environ 1000 livres.

Des livres amassés au cours des dernières semaines dans six bibliothèques libre-service installées dans le quartier Montcalm, auxquels s’ajouteront ceux qui seront apportés par les spectateurs et qui permettront d’accéder à la salle Multi du pavillon Central.

On retrouvera, parmi les lecteurs qui monteront sur les planches, Frédérique Bradet, Catherine Dorion, Keith Kouna, Jacques Leblanc, Anne-Marie Olivier, Jack Robitaille, Érika Soucy, Nicola-Frank Vachon, Webster et plusieurs autres, qui seront accompagnés par deux musiciens.

L’idée de cet événement, intitulé Notre bibliothèque, a vu le jour à la suite du spectacle Tout Artaud ?!, où l’auteur, comédien et metteur en scène Christian Lapointe a lu durant trois jours, en continu, l’œuvre de l’homme de théâtre et poète français Antonin Artaud, lors du Festival TransAmériques, à Montréal, en 2015.

« La directrice du Théâtre 140 de Bruxelles, qui a assisté au spectacle et qui m’a raconté avoir été “flabbergastée” par cette proposition, m’a invité à monter un projet pour son lieu de diffusion. Je ne voulais pas répéter ce que je venais de faire, et le concept de faire des lectures à partir de livres provenant du public avec des artistes locaux a vu le jour », a-t-il raconté, lors d’un entretien.

Notre bibliothèque sera à l’affiche au Théâtre de Quat’Sous, à Montréal, les 24, 25 et 26 janvier 2018, et à Bruxelles, en 2018-2019.

Il y aura un service de bar et de restauration, et les spectateurs pourront entrer et sortir de la salle de 18 h à minuit. L’ordre des lecteurs ne sera pas dévoilé. Tout ce que l’on sait, c’est que Webster va lancer la soirée, vendredi, et que Christian Lapointe va la terminer, le lendemain.