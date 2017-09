Les petites personnes se pavanent à Paris

L’édition 2017 du Dwarf Fashion Show, un événement créé en 2014, se déroulait mardi, dans la Ville lumière. Des petites personnes ont, pour l’occasion, revêtu leurs plus beaux atours et défilé sous l’œil attentif des photographes. Les artisans du Dwarf Fashion Show affirment vouloir « inverser les diktats discriminatoires de la beauté et donner l’opportunité aux petites personnes de s’exprimer en mettant une perspective innovante dans l’industrie de la mode. »