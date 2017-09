Marilou regrette d'avoir autant exposé sa vie privée

La femme d'affaires et chanteuse Marilou a fait les manchettes l'été dernier après avoir annoncé sa rupture avec son mari, Alexandre Champagne.

C'est dans les studios d'En mode Salvail que Marilou a choisi de parler publiquement de sa rupture très médiatisée. Le duo avait fait une annonce sur leurs réseaux sociaux cet été, précisant que la séparation était amicale et que les deux parents de la petite Jeanne demeuraient en bons termes.

«Ce qui me rend le plus mal à l’aise c’est de voir à quel point les gens pensent que je suis malheureuse et Alex est malheureux, parce que techniquement, ce que l’on a vu d’Alex pis moi [sur les réseaux] ça existe encore. On a une belle complicité, on s’adore on est les meilleurs amis du monde.»

Il faut mentionner que pour plusieurs, ils représentaient l’archétype du couple idéal.

«Le fait de tellement se faire dire ''vous êtes parfaits, vous êtes beaux, vous avez une vie rêvée... ça met une pression et c’est comme si à des moments tu te dis ''est-ce que je devrais faire ce move-là ou pas''... tu ne te le permets pas. Tout le monde rêve d’être à ta place. [La perception des autres] Ça influence beaucoup nos choix de vie. Y’a une pression qui vient avec.»

« Pour nous [la séparation], c’est la façon de se rapprocher Alex pis moi. Sans avoir cette pression-là, on peut partager beaucoup plus de choses. Je l’appelle encore quand j’ai des questions à propos de Trois fois par jour, pour notre fille... on fait une bonne équipe.»

Cette dernière a par ailleurs mentionné souhaiter détacher tranquillement sa vie personnelle de son entreprise. «J’ai tellement exposé ma vie privée et je me dis que ce n’est peut-être pas la meilleure chose», a confié la jeune femme à Éric Salvail.