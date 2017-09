Mete jusqu’au bout

« Il se comporte très bien. De mon point de vue, il mérite de continuer le camp et de se faire évaluer. On verra à la fin du camp pour savoir ce que nous ferons avec lui », a déclaré Claude Julien au terme de la rencontre disputée dans la Ville Reine.

« C’est plus lent dans le junior. Je ne suis pas habitué à jouer contre des gars plus gros et plus rapides. Alors, être en mesure de tenir le rythme est une bonne chose », a-t-il tout de même ajouté, laissant poindre un sentiment de satisfaction.