Météo: beau temps et records encore au menu

Après cette semaine de beau temps, accompagnée de journées qui ont enregistré des records de chaleur, l’automne reprendra son cours normal... pour quelques jours.



Dès jeudi, la météo reviendra avec un mercure qui oscille dans les normales de saison, soit un temps ressenti d’environ 15 à 17 degrés.

«Il y aura un front froid, avec plus de nuages et des averses», indique Alexandre Parent, météorologue chez Environnement Canada.



Mais le soleil sera de retour dès vendredi, et ce, pour toute la fin de semaine. «Le mercure sera plus élevé que les normales de saison, mais pas aussi chaud que les dernières journées que nous avons eues», prévoit le météorologue.



Et pour ceux qui ne se lassent pas du soleil et des journées chaudes, cette séquence de rêve pourrait bien se poursuivre jusqu’à la semaine prochaine, où le mercure devrait encore grimper au-delà des normales saisonnières, soit environ 20 degrés, prévoit M. Parent.



L’automne des records



L’automne 2017 passera définitivement à l’histoire, alors qu’au moins une journée, cette semaine, a fracassé des records de chaleur.

Lundi, le record de 1891 a été battu. En 1891, il avait fait 27,2 degrés et 126 ans plus tard, soit lundi dernier, le mercure a grimpé à 29 degrés.

Deux autres records pourraient bien être enregistrés aujourd’hui (mardi), alors qu'on annonce 28 degrés. Le record était en 2007, avec 25,8 degrés.

Mercredi, la météo prévoit un mercure de 26 degrés, alors que le record, établi en 1934, indiquait 25,6 degrés.