Nouveau tandem: la robe et le pantalon

Pour réussir ce look, il faut respecter sa silhouette et surtout ne pas la noyer sous les vêtements. Il faut à tout prix éviter l’aspect négligé et donc choisir des coupes qui ont un minimum de structure pour ne pas tomber dans l’effet « sac de patates ». Sous une robe maxi voluptueuse, par exemple, on choisira un pantalon ajusté, si la coupe est plus longiligne comme le style peignoir, on peut se permettre un pantalon plus large. On structure aussi en ceinturant à la taille ou en déboutonnant la robe pour créer des fentes s’il n’y en a pas, cela contribuera à mieux définir votre silhouette. Évitez d’écraser votre silhouette avec des superpositions et des matières trop lourdes. Privilégiez les matières fluides et même les transparences. La longueur de la robe a de l’importance ; on préfère plus long que trop court. Étant donné que cette tendance avantage les silhouettes élancées, mieux vaut l’accompagner d’un petit talon pour gagner en hauteur.