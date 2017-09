Nouvelle école adaptée à Cap-Rouge

Inauguré en grande pompe mardi, le projet de 4,75 M$ permettra aux élèves de 4 à 21 ans d’évoluer dans un milieu plus adapté à leurs besoins. L’argent a notamment servi à adapter l’ancienne école primaire et secondaire, en y ajoutant notamment des ascenseurs, des portes automatiques et plus grandes, en plus de leviers et tables ajustables dans les salles de bain.