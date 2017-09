On a enfin plus d’info à propos de l’Ataribox

Atari vient de dévoiler les vrais prototypes de l’Ataribox, une toute nouvelle console qui a été annoncée il y a quelques mois.

L’Ataribox est une console «rétro» qui permettra de jouer à de vieux classiques, mais aura suffisamment de composantes pour agir comme un peu comme un ordinateur personnel. Par exemple, la console tournera avec Linux sur une puce AMD unique, et pourra lancer du streaming, des applications et permettra de naviguer sur le web.

La compagnie Atari déclare que l’Ataribox sera une expérience PC, mais sur la télévision. Le système d’exploitation pourra être personnalisé et vous allez pouvoir accéder à des jeux achetés pour d’autres plateformes s’ils sont compatibles.

Évidemment, il y aura plein de jeux classiques de l’Atari déjà installés sur la console, mais aussi des titres récents venant de plusieurs studios.

Ataribox sera lancé sur Indiegogo très bientôt afin d’offrir des exclusivités et des éditions spéciales aux plus grands fans. L’édition en bois utilise du vrai de vrai bois, et elle est tout simplement magnifique.

La console sera vendue au printemps 2018, entre 249$ et 299$ US.

