Peuple à genoux! Exprime ta délivrance!

Ce qui se passe aux États-Unis est fascinant.

Plus le président Donald Trump fait diversion de sa propre gouverne erratique en s’amusant à insulter et abaisser les joueurs de football professionnel qui expriment librement et solidairement leur dégoût de ce que devient leur pays - et qu'ils le font en mettant un genou par terre pendant qu’on joue l’hymne national -, plus ces derniers résistent.

Ce faisant, ces sportifs, majoritairement des Afro-Américains, servent une formidable leçon de démocratie à leur propre pays et au reste du monde.

Cette leçon nous dit que les citoyens ont le droit, voire même le devoir, de s’exprimer pacifiquement entre les élections. Les citoyens ne sont pas que des machines à faire un «x» dans l'isoloir tous les quatre ans.

Comme quoi, dans ce cas-ci, mettre un genou par terre devient un puissant symbole traduisant l'importance de se tenir debout devant les injustices, petites, moyennes ou grandes.

Et ils le font dans une époque où résister et s’indigner ensemble est un phénomène socio-politique de plus en plus rare.

Tout cela a commencé en 2016. Pour dénoncer le racisme aux États-Unis, Colin Kaepernick, ex-quart des 49ers de San Francisco, s’est agenouillé alors qu’on jouait l’hymne national.

Cette année, sous les insultes et les menaces de Trump, ce geste prend l’allure d’un véritable mouvement social et politique, dans le sens non partisan du terme.

Au moment où la plus grande puissance du monde est dirigée par un mégalomane mythomane, narcissique, xénophobe et misogyne, s’indigner est un devoir.

Au moment où les groupes suprémacistes blancs font un retour en force aux États-Unis, dénoncer est une obligation morale.

Au Canada et au Québec, la montée plus timide, mais visible, de groupuscules d’extrême-droite, devrait aussi nous interpeller.

Ne rien dire n’est tout simplement plus une option.