Pourquoi l’hyperloop ne va pas fonctionner

Si vous consultez les pages En 5 Minutes, vous savez déjà que l’hyperloop - un genre de train flottant supersonique - «va bon train» (oh le calembour).

Mais il y a quelques problèmes avec l'hyperloop. De gros problèmes.

1. S’il y a le moindre pépin, tout le monde meurt

On parle ici d’un train qui irait à 310 km/h dans un tube épais de seulement 2 cm, et qui serait sous vide de surcroît. Si déjà les êtres humains ont de la misère à survivre un crash à 100 km/h (bien qu’il y ait des histoires miraculeuses), imaginez le carnage que ce serait à plus de 300 km/h. Et à 300 km/h, le moindre effleurement de paroi pourrait avoir des conséquences funestes.

De plus, une brèche arrive vite dans un tube avec des parois épaisses de 2 cm. Si une telle brèche survient, l’onde de choc résultant de l’air qui s’engouffre de manière extrêmement rapide serait probablement suffisante pour pêter le tube, détruisant les trains et soufflant les humains à l'intérieur.

Dramatisation

2. Des tubes aussi longs sous vide, c’est probablement impossible

Prenons un tube de 600 km (genre une boucle Montréal-Québec, ou encore Montréal-Matane sur une ligne droite, rien d’extravagant,). Pour que ce tube soit sous vide, il faudrait pomper 2 millions de mètres cubiques d’air et s’assurer qu’il n’y a aucune fuite, en aucun cas (voir le point 1).

Déjà que ceci est assez difficile, il faudrait également que les parois résistent à la pression de l’air (extérieur), qui serait très forte. On parle de 10 tonnes par mètre carré, soit à peu près 2 éléphants par mètre carré de surface. Et les chercheurs envisagent réussir cette prouesse avec des parois en acier de seulement 2 cm?

C'est pesant, mais c'est si cute!

3. La chaleur bousillerait tout

Disons que les tubes sont fait en acier, comme c'est envisagé en ce moment. Les changements de température sur ce matériau pourraient jouer sur la longueur du tube. Et on parle pas de quelques centimètres par vague de chaleur; puisque les tubes feraient des centaines, voire des milliers, de kilomètres, la dilatation serait beaucoup plus importante.

Et la solution des joints d’expansion n'est pas meilleures, puisque les tubes doivent rester sous vide. Des joints d'expansion supposent que le scellage des tubes serait corrompu. Bonjour, air! (Revoir le point 1.)

Et le tube serait chaud comme cette poignée de taxi.

4. Il serait très difficile de tout sécuriser

Il n'y a pas que des gens gentils dans la vie. Il y des personnes qui ne souhaitent que voir le monde brûler. Or, quoi faire pour causer un maximum de dommage avec un minimum d’efforts? Tirer quelques coups de fusil sur un tube hyperloop! Les trous créeraient l’onde de choc nécessaire pour tout détruire (re-revoir le point 1).

D'ailleurs, si on se fie aux mesures de «sécurité» à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, mesures astronomiques qui ne découragent en rien des milliers de Mexicains qui tentent la traversée, il serait très difficile de sécuriser l’hyperloop.

5. L'option souterraine n'est pas meilleure

Mais là, vous vous dites peut-être que ces problèmes ne s’appliqueraient pas si l’hyperloop était souterrain. Mais c’est long, creuser. Disons qu’un tunnel d'hyperloop est creusé à raison d’un km par mois (ce qui est quand même pas mal!), pour un tunnel de 600 km (encore une fois, prenons notre ligne Montréal-Matane), ça donne... 50 ans.

Avec ce chiot, ça prendrait 100 ans.

6. Parlons vomi

Selon toute vraisemblance, l’accélération et la décélération extrêmes des trains d’hyperloop dépasseraient le 0,2 G, soit la limite du supportable pour l’humain.

C’est cool aller dans des manèges qui nous font momentanément ressentir des guili-guilis dans le ventre quelques fois par année, mais si l’hyperloop souhaite être une alternative viable (et profitable!) face aux trains et à l’avion, il faudra que ce soit agréable de le prendre. Et pour être agréable, le «facteur vomi (et autres inconforts dus aux changements de vitesse)» doit être pris en compte.

Sans compter qu'on ferait tous des belles faces lors des accélérations brusques!

Mais bon, on ne va certainement pas gâcher toute perspective maintenant. Le développement de l’hyperloop se fait en parallèle par plusieurs compagnies. Cette compétition est peut-être la meilleure garantie que les problèmes seront résolus, puisque ces entreprises ont tout à perdre si elles présentent un produit inadéquat.

De plus, l’hyperloop se développe, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Même si ce train supersonique n’aboutit pas, qui sait où les recherches accomplies en ce moment nous mèneront?