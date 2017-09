Québec 21 veut baisser les taxes de 100 millions $

Le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, promet de couper 100 M$ dans la masse salariale et les dépenses de la Ville de Québec, qu’il juge superflues, puis de baisser les taxes du même montant pour les citoyens s’il est élu.



Le candidat à la mairie de Québec dit vouloir éliminer ce qu’il appelle «la taxe Labeaume», qu’il évalue à 100 M$. Il reproche essentiellement au maire sortant d’avoir «profité de l’augmentation de la hausse de la valeur des maisons à Québec pour aller chercher plus d’argent dans les poches des gens» afin de pouvoir dépenser davantage.



Précisons que chaque fois que la Ville dépose un nouveau rôle d’évaluation, elle rappelle aux citoyens qu’elle n’en profite pas pour augmenter ses revenus puisqu’elle ajuste à la baisse le taux de taxation foncière en conséquence.



Cela dit, si la valeur d’une propriété augmente plus que la moyenne, la hausse sera supérieure à l’inflation. Mais le contraire est aussi vrai. Si le pourcentage de la hausse de la valeur de la maison est inférieur à la moyenne, cela peut se traduire par une baisse du compte de taxes. En fin de compte, les revenus de taxation demeurent toutefois les mêmes, peut-on constater dans les documents budgétaires, en excluant la hausse annuelle.



M. Gosselin accuse le maire de jouer avec les chiffres et conteste cette explication des hauts fonctionnaires de la Ville qui font un exercice de pédagogie à chaque dépôt de budget lors d’un comité plénier.



«Ça, c’est ce que M. Labeaume vous répète toujours. Il dit qu’il a ajusté le taux. En bout de ligne, c’est assez simple, on paie plus de taxes», a-t-il martelé lors d’un point de presse au local électoral du parti. «On veut que les gens comprennent que, contrairement à ce que Régis Labeaume vous fait croire avec ses tours de magie, quand il nous dit que les taxes n’ont pas augmenté plus haut que l’inflation, c’est pas vrai, c’est démontré».



Québec 21 a remis aux journalistes un document détaillant les hausses de taxes depuis 2009 dans chaque arrondissement, en insistant sur celui de Vanier qui a connu une hausse cumulative de 35,4 %. Le tableau fait cependant totalement abstraction des dettes des anciennes villes et de l’harmonisation du fardeau fiscal, deux facteurs importants, prévus dans la loi, qui ont une influence directe sur les hausses de taxes de chaque arrondissement.



Couper 100 M$, un défi de taille



Couper 100 M$ dans le budget d’environ 1,4 G$ ne sera pas une mince tâche, a reconnu par ailleurs M. Gosselin qui a déjà cerné des pistes de solution. Il a réitéré sa promesse de couper les salaires des hauts dirigeants pour aller récupérer 25 M$.

«Le salaire du DG est maintenant de 275 000 $. C’est énormément d’argent. Les gens qui paient les taxes à Québec, qui travaillent dans des PME, dans des organismes, à l’hôpital ou dans les écoles, ne gagnent pas ces salaires-là, mais c’est eux qui paient. Je suis furieux quand je voix des chiffres comme ça», a exprimé M. Gosselin.



En coupant dans plusieurs autres dépenses qu’il juge non essentielles – comme le Grand Prix cycliste, le Sommet sur la mobilité, Bordeaux fête le vin et les festivités de la Place Jean-Béliveau –, il espère retrancher un autre montant de 25 M$. Il n’a pas indiqué comment il comptait s’y prendre pour trouver les 50 millions $ restants à l’intérieur d’un mandat de quatre ans.



Gosselin est «démagogue», accuse Guérette



De son côté, Anne Guérette juge aussi que les hausses de taxes ont été supérieures à l’«inflation réelle», mais elle s’est pratiquement portée à la défense du maire, reprochant à Jean-François Gosselin d’être «démagogue» en incluant les dettes des anciennes villes pour «gonfler» les chiffres présentés aux médias.



«Il y a une ligne qui s’est placée lorsqu’on a fusionné la Ville. Les dettes des anciennes villes, on est d’accord pour toujours les considérer à côté. C’est le passé. On ne peut pas dire de M. Labeaume que ses hausses de taxes sont dues aux anciennes villes. C’est démagogue, ce n’est pas vrai», a plaidé la chef de Démocratie Québec.



En fin de matinée, en marge d’un point de presse, Régis Labeaume a réagi avec un haussement d’épaules à la sortie de son adversaire Gosselin. «Depuis 10 ans, les augmentations de taxes à Québec ont été de 54 % inférieures à la moyenne des autres villes. On a taxé à l’inflation et on a fait toute une job», a-t-il réitéré.



– Avec la collaboration de Taïeb Moalla et de Nicolas Lachance