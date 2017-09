Saguenéens: Claude Bouchard de retour chez lui

« Honnêtement, l’an dernier je trouvais que c’était un peu difficile au niveau de ma vie personnelle. Je voulais avoir un peu plus de stabilité. Le point le plus important, c’était de revenir ici, puis j’ai la chance de pouvoir coacher avec l’équipe junior de ma place, donc pour moi c’est le meilleur scénario qui pouvait m’arriver », a déclaré l’homme de 50 ans.

L’entraîneur adjoint des Sags et Yanick Jean avaient travaillé ensemble avant que Bouchard prenne la route de Shawinigan afin de prendre les commandes des Cataractes. La relation entre les deux hommes est toujours la même.

« Je pense qu’il y a une belle chimie entre nous deux. On est conscient que cette chimie-là est bien importante derrière le banc. Yanick est une personne qui travaille en équipe et qui délègue beaucoup, alors c’est sûr que pour nous, les assistants-entraîneurs, c’est intéressant, car on a quand même beaucoup de tâches », a expliqué Bouchard.