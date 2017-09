Samuel Girard se rapproche de son rêve

Le défenseur Samuel Girard frappe aux portes de la LNH, littéralement. Le Robervalois a évité la dernière vague de coupures au camp des Predators de Nashville, mardi, si bien qu’il fait toujours partie des huit défenseurs actifs dans l’entourage de l’équipe.

Le talentueux arrière de 19 ans impressionne depuis quelques semaines à Nashville. À son premier match préparatoire, le 19 septembre dernier, le choix de deuxième ronde des Preds a été jumelé à nul autre que Roman Josi. Il a passé 23 min 31 s sur la patinoire et a été nommé la troisième étoile de la rencontre.

En trois parties hors-concours, Girard compte un peu moins de 22 minutes de jeu en moyenne par rencontre. Il a également été utilisé à toutes les sauces, puisque l’entraîneur Peter Laviolette l’a envoyé en moyenne plus de quatre minutes par match en avantage numérique, mais aussi deux minutes avec un homme en moins.

Bref, les choses vont bien pour celui dont les droits juniors appartiennent aux Cataractes de Shawinigan.

« C’est sûr que je commence à croire en mes chances, mais je ne veux pas me faire de faux espoirs non plus, a reconnu avec humilité Girard, lors d’un entretien téléphonique avec Le Journal, mardi après-midi. Dans ma tête, je n’ai aucune idée de ce qui va se passer. On va le savoir dans quelques jours. »

UNE CHAUDE LUTTE

Les Predators ont retranché l’attaquant Cody Bass, mardi, si bien qu’il reste toujours 15 attaquants, neuf défenseurs et deux gardiens de but au camp de l’équipe. Des neuf arrières toutefois, il faut prendre en considération que Ryan Ellis ne sera possiblement pas de retour avant 2018 en raison d’une opération à un genou.

Parmi les autres défenseurs présents, Josi, Mattias Ekholm, Alexei Emelin, P.K. Subban, Yannick Weber et Matt Irwin ont tous joué de façon régulière l’an dernier dans la LNH. L’autre, et celui qui semble être en lutte avec Girard, est Anthony Bitetto, un défenseur de 27 ans qui compte 64 matchs d’expérience dans la LNH, dont 29 l’an dernier avec les Predators.

DEUX MATCHS CRUCIAUX

Il reste maintenant deux matchs aux Predators avant d’entamer leur calendrier régulier, soit jeudi face aux Blue Jackets de Columbus et samedi, contre le Lightning de Tampa Bay. Girard s’attend donc à être fixé sur son avenir après cette dernière rencontre.

« J’ai un an de plus d’expérience et ça fait une différence cette année. Je suis arrivé ici plus confiant. Maintenant, ils veulent que je joue des matchs parce que les équipes se forment tranquillement et ils veulent voir si je suis capable de rivaliser avec les gros joueurs de l’autre bord. Les prochains matchs seront très importants. Je dois continuer de jouer ma game. »

Sur les traces d’Anthony Beauvillier

Samuel Girard n’a pas besoin de chercher bien loin pour trouver un exemple qu’il est possible de jouer dans la LNH à 19 ans.

Pas plus tard que l’an dernier, son coéquipier chez les Cataractes de Shawinigan, Anthony Beauvillier, surprenait un peu tout le monde et parvenait à se tailler une place avec les Islanders de New York. Et si, au départ, l’équipe de Long Island semblait vouloir lui offrir l’expérience de neuf parties avant de le retourner au niveau junior, Beauvillier a tellement bien fait qu’il a passé la saison avec l’équipe.

« Anthony Beauvillier a toujours été un exemple pour moi. Même à mon année recrue chez les Cataractes, il avait 17 ans et c’était déjà un leader dans l’équipe et un joueur que j’admirais. Il était bon autant offensivement que défensivement.

« Sa situation ressemble à la mienne. Il a eu un premier camp pro où ç’a bien été, il est revenu junior et l’année d’après il est resté dans la LNH. C’est sûr que j’aimerais avoir le même parcours que lui. »

PLUS GROS, PLUS FORT

Il a pris les grands moyens, cet été, pour atteindre son objectif en passant la saison estivale à s’entraîner au centre de performance Axxeleration de Châteauguay en compagnie des entraîneurs Mark Lambert et Sébastien Lagrange.

Il a également fait des sessions de power skating avec Julie Robitaille.

« Mon but était de prendre de la masse sans perdre ma vitesse et peut-être même en gagner un peu. Ça fait effet jusqu’à maintenant », raconte celui qui fait maintenant osciller le pèse-personne entre 170 et 175, selon la journée, du haut de ses 5 pi 10 po.

Pas de doute, toutefois, il s’agirait d’un autre dur coup pour les Cataractes si, deux ans de suite, ils voyaient leur meilleur joueur débuter dans la LNH.