Secteur ferroviaire: Siemens opte pour Alstom et non Bombardier

PARIS – Les compagnies Siemens et Alstom ont annoncé mardi la signature d’un protocole d'accord pour combiner les activités ferroviaire de Siemens avec Alstom.

Siemens négociait pourtant depuis plusieurs mois avec Bombardier pour la création de deux nouvelles coentreprises afin de mieux concurrencer des compagnies chinoises.

La fusion va permettre la création d’un «champion européen de la mobilité», peut-on lire dans un communiqué. Le chiffre d’affaires de l’entité combinée sera de 21,8 milliards $ (15,3 milliards d’euros), avec un résultat d’exploitation ajusté de 1,74 milliard $ (1,2 milliard d’euros).

«Cette fusion franco-allemande entre égaux envoie un signal fort à bien des égards. Nous mettons l’Europe en œuvre et ensemble avec nos amis d’Alstom, nous créons un nouveau champion européen dans l'industrie ferroviaire pour le long terme. Ceci permettra d’offrir à nos clients dans le monde entier un portefeuille de produits plus innovants et plus compétitifs», a indiqué dans un communiqué Joe Kaeser, président-directeur général de Siemens AG.

Concrètement, Siemens va transférer sa division ferroviaire (Mobility) à Alstom. L’entreprise allemande recevra des actions nouvellement émises dans l’entreprise combinée représentant 50 % du capital d’Alstom sur une base entièrement diluée.

«En combinant les équipes expérimentées, la présence géographique complémentaire et l'expertise innovante de Siemens avec les nôtres, la nouvelle entité créera de la valeur pour les clients, les salariés et les actionnaires», a déclaré Henri Poupart-Lafarge, le grand patron d’Alstom, qui dirigera le nouveau groupe.

Siemens jonglait depuis plusieurs mois avec l’idée de fusionner avec Bombardier Transport, filiale basée à Berlin. Cet été, l’hypothèse d’une annonce était évoquée avec la création de deux nouvelles coentreprises, dont le chiffre d’affaires aurait dépassé les 10,6 milliards $ US.

Soulignons que Siemens, Alstom et Bombardier font face à une concurrence accrue du constructeur chinois China Railway Rolling Stock Corp (CRRC), une société d’État lancée en 2015 et qui représente près de 44 milliards $ de chiffre d'affaires.