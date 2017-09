Sikubwabo toujours aussi excellent

Absent du circuit intérieur d’athlétisme, l’hiver passé, Yves Sikubwabo a effectué un fracassant retour avec le Rouge et Or de l’Université Laval, s’imposant dès sa première course de la saison en cross-country. Sans surprise, le coureur d’origine rwandaise ne compte pas s’arrêter là.

Grand artisan du titre national de cross-country remporté par la troupe lavalloise sur les plaines d’Abraham, à l’automne 2016, Sikubwabo a ainsi poursuivi sur sa lancée. Sa victoire a également aidé le Rouge et Or à finir au sommet du classement par équipes de l’Invitation Vert & Or, à Sherbrooke.

Sikubwabo, champion individuel canadien universitaire, a les yeux rivés sur le rendez-vous ultime de la saison qui se tiendra à Victoria, en novembre. Mais avant de penser à conserver sa couronne, il espère que lui et ses coéquipiers sauront le faire de manière collective.

« En tant qu’équipe, c’est ce qu’on veut faire, de répéter notre titre national. Au niveau individuel, c’est un bonus si je gagne, mais l’objectif premier est de gagner encore le titre national en équipe », a assuré l’athlète de 24 ans qui entame une deuxième saison avec le Rouge et Or.

Tante malade

Sikubwabo a dû faire impasse sur les activités intérieures en athlétisme durant la précédente session hivernale parce qu’il était ennuyé par une douleur au pied et, surtout, parce que l’une de ses proches avait des problèmes de santé dans son pays d’origine.

« Ma tante était vraiment malade au Rwanda, donc je n’ai pas eu la chance de suivre des cours durant [la session] d’hiver. C’était difficile de savoir qu’elle était malade, mais elle va mieux maintenant. Tout va bien », a-t-il expliqué.

Blessure ou pas en janvier 2018, Sikubwabo a déjà prévu ne pas participer aux épreuves intérieures qui suivront le calendrier de cross-country. C’est que le coureur de 6 pi 1 po, qui a représenté le Canada aux Jeux de la francophonie en Côte d’Ivoire, l’été passé, a l’intention d’enfiler de nouveau le maillot à la feuille d’érable dans l’avenir et seules les épreuves à l’extérieur servent de référence pour l’équipe nationale.

« C’est dur de faire les deux. Je vais me concentrer sur le cross-country et je prendrai un repos durant l’hiver pour me concentrer sur les courses d’été », a mentionné Sikubwabo, qui vise d’exceller aux championnats canadiens d’athlétisme de juillet 2018, à Ottawa, endroit spécial pour lui puisque c’est là où il avait trouvé refuge en immigrant au Canada, en 2010.

Mais d’ici là, Sikubwabo et ses partenaires lavallois seront en action sur leur terrain de jeu des Plaines, le 7 octobre prochain. 3 Étoiles du Rouge et Or 1. Yves Sikubwabo Photo Mathieu Bélanger Cross-country

Mathématiques L’athlète par excellence U SPORTS en 2016 a repris là où il avait laissé, remportant sa première course de la saison lors de l’Invitation Vert & Or à Sherbrooke le weekend dernier. 2. Maude Laliberté Photo Mathieu Bélanger Rugby

Administration des affaires La vétérane de 5e année a donné le ton dans l’importante victoire de 46-39 du Rouge et Or sur Concordia samedi au Stade TELUS-UL, marquant 3 essais. 3. Aurélie Dubé-Lavoie Photo Mathieu Bélanger Cross-country

Droit Elle a remporté sa première victoire en carrière chez les universitaires samedi dernier lors de l’Invitation Vert & Or de Sherbrooke, aidant le Rouge et Or à finir 2e par équipe.

Performances dignes de mention

Jean-Simon Desgagnés

Cross-country

Médecine

La recrue n’a pas raté sa rentrée chez les universitaires, obtenant la 2e place de l’Invitation Vert & Or à seulement 8 secondes du gagnant, son coéquipier Yves Sikubwabo.

Anne-Marie Comeau

Cross-country

Administration - Comptabilité

Elle aussi à sa première course en carrière avec le Rouge et Or, elle a franchi la ligne d’arrivée en seconde place, tout comme son équipe au classement final.

Marie-Joëlle Vandal

Soccer

Physiothérapie

Joueuse la plus utile à son équipe au cours des deux matchs du dernier weekend, la gardienne a blanchi Sherbrooke vendredi avant d’aider Laval a obtenir un verdict nul contre Montréal dimanche.

Nizar Houhou

Soccer

Enseignement de l’éducation physique et à la santé

Le gardien a blanchi le Vert & Or vendredi à Sherbrooke, étant choisi joueur du match.

Jade Fortin

Volleyball

Éducation préscolaire et enseignement primaire

A réussi 25 attaques marquantes dans les 2 victoires du Rouge et Or au PEPS en match hors-concours ce weekend contre UBC Okanagan.

- Avec la collaboration de Mathieu Tanguay

À VENIR CETTE SEMAINE

VOLLEYBALL

Vendredi et samedi 18 h (F) c. Thompson Rivers

Vendredi et samedi 19 h 30 (H) c. Trinity

Western

PEPS - Challenge SSQ

SOCCER

Vendredi 18 h (F) et 20 h 15 (H) c. UQAM

PEPS (terrain 6)