Style au passage: Connie Leon

Les imprimés floraux ont toujours été présents sur les passerelles mais, depuis quelques saisons, ils sont partout ! Notre fashionista de la semaine est parfaitement dans le coup avec cette blouse diaphane ornée de roses qui rappelle le style signature de Dolce & Gabbana ! Elle agence sa blouse avec un chapeau d’inspiration espagnole, qui était une des grandes vedettes du défilé Chanel Haute Couture pour l’automne 2017. Toujours dans cette sublime collection Chanel, les mannequins portaient les robes et jupes longueur genou avec des bottes hautes. Une combinaison qui ajoute une touche moderne à n’importe quel look... et que Connie porte à merveille !