Un concept de jeu d’évasion unique dans notre région

Escaparium, un jeu d’évasion qui met ses participants en immersion complète, a reçu ses premiers groupes de participants le week-end dernier, et la réponse du public est déjà excellente.

« On le savait qu’on allait créer un buzz. Présentement, il faut réserver au moins une semaine à l’avance pour avoir une place », soutient l’une des copropriétaires, Marie-Claude Lavoie.

C’est en plein ce que ce premier scénario d’évasion qu’Escaparium Saguenay propose à ses clients. Pour s’évader, il faut résoudre des énigmes et trouver des indices dissimulés, en équipe de 4 à 8 personnes.

Les propriétaires, Marie-Claude Lavoie et Nicolas Gagnon ont eu la piqûre pour ce concept lors d’une visite dans une autre franchise de cet établissement. Ils ont donc décidé d’en fonder une au Saguenay.

Dès les prochaines semaines, un deuxième thème sera offert au public. « Le deuxième, c’est le traqueur, poursuit Marie-Claude Lavoie. On parle d’un tueur en série. C’est une équipe du FBI qui entre dans l’appartement du tueur qui est recherché depuis plusieurs années. Ils se rendent compte que le tueur les attendait et que l’appartement est bourré d’explosif. Dans une heure, ça va sauter. »

« Des ingénieurs travaillent aussi à développer des nouveaux thèmes. Tout est possible », croit Nicolas Gagnon. Il précise que le jeu fait surtout appel à la logique et à la déduction et qu’il n’est pas nécessairement épeurant.