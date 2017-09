Un diffuseur blâmé pour la présentation d'une vidéo d’une agression

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) a blâmé un diffuseur en affirmant que la vidéo d’une agression perpétrée dans une école n’aurait pas dû passer en ondes.



Le CCNR a publié mardi sa décision concernant la vidéo réalisée à partir d’un téléphone et montrant une agression perpétrée dans une école d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, qui était incluse dans les bulletins de nouvelles de Global BC et de CTV Vancouver.



Le 1er novembre 2016, deux jeunes filles sont poignardées par un homme dans le corridor de leur école secondaire. Les élèves sont confinés dans l’école pendant de longues heures et un suspect est appréhendé. Quelqu’un dans l’école a filmé l’agression sur son téléphone, puis affiché la vidéo sur les médias sociaux. Les deux stations de télévision incluent cette vidéo dans leurs bulletins de nouvelles. CTV diffuse un avertissement préalable; la vidéo est muette et le visage de la victime est brouillé. Global, qui a aussi brouillé l’image de la victime, diffuse néanmoins la portion sonore et omet de prévenir l’auditoire de la violence du contenu.



L’organisme est d’avis que cette vidéo de nature violente a enfreint le Code concernant la violence de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) parce qu’elle n’était pas indispensable au récit et le Code de déontologie journalistique de l’Association des services de nouvelles numériques et radiotélévisées (ASNNR), parce qu’elle portait atteinte à la dignité des victimes.

Le CCNR a reçu de nombreuses plaintes de la part des spectateurs des deux stations qui ont fait valoir que cette vidéo était excessivement violente, troublante et irrespectueuse envers les victimes et leurs familles.

Le CCNR conclut que le fait d’inclure la vidéo n’apportait rien au récit, et que par conséquent les deux télédiffuseurs ont enfreint les codes.