Une demande de recours collectif a été déposée contre Bell Canada

Une demande de recours collectif a été déposée hier concernant les montants «abusifs» facturés par Bell Canada lors d’appels à frais virés, ce qui touche particulièrement les familles de détenus.

«Les familles de prisonniers ne sont pas toutes privilégiées, on exploite des gens vulnérables», s’insurge Joey Zukran, avocat responsable du dossier.

Un appel à frais virés permet de joindre quelqu’un à l’aide d’un téléphone public en transférant les frais à la personne qui reçoit l’appel plutôt qu’à celle qui l’effectue.

Le recours vise toutes les personnes qui ont fait des appels à frais virés depuis le 25 septembre 2014, mais dans une ère où le cellulaire est omniprésent, ce genre d’appel n’est plus monnaie courante. Mais pour les prisonniers, il peut s’agir de la seule façon de maintenir un lien avec leur famille.

157 $ pour 12 appels

La représentante du recours, Carole Ouellet, qui habite la région de Sherbrooke, reçoit régulièrement des appels à frais virés de son fils incarcéré à la prison de Trois-Rivières.

Pour seulement 12 appels effectués au mois de mai, juillet et septembre de cette année, Mme Ouellet a payé 157 $ pour 140 minutes de discussion, lit-on dans le document déposé lundi soir à la Cour supérieure de Sherbrooke. Un juge doit d'abord approuver la demande de recours avant que les procédures judiciaires s’enclenchent, ce qui pourrait prendre plusieurs mois.

Bell Canada, qui gère les téléphones à la prison de son fils, lui a notamment facturé 3,51 $ pour une seule minute d’entretien en juillet dernier. Les appels locaux coûtent 1 $ tandis que les appels interurbains sont à 2,50 $ en plus d’un montant supplémentaire facturé à la minute qui varie selon les régions.

Mme Ouellet a préféré ne pas s’entretenir avec Le Journal, mais son avocat assure qu’elle fera valoir son point de vue devant le tribunal en temps et lieu.

«Elle m’a mentionné qu’après avoir vu les montants qui lui étaient chargés, elle hésite à répondre quand elle voit que son fils l’appelle. Même si elle veut lui parler, elle pense toujours à la facture qui va venir», se désole Me Zukran de LPC avocats.

Important pour la réhabilitation

Pourtant, le maintien du contact entre le détenu et sa famille est essentiel à sa réhabilitation.

«C’est démontré que plus les contacts avec la famille sont fréquents, plus la réhabilitation a une chance de réussir. Si lors de la libération le détenu se retrouve dans un endroit isolé socialement, et doit repartir à neuf totalement, ce sera plus difficile à réaliser s’il n’y a pas de lien avec la famille qui peut assurer un soutien», explique le criminologue Jean-Claude Bernheim.

La criminologue Marion Vacheret ajoute qu'à l'heure actuelle, la famille du contrevenant se retrouve aussi punie parce que les coûts liés au maintien des liens sont élevés.

«La prison est souvent signe d’appauvrissement pour la famille. C’est un revenu en moins, des déplacements pour les visites, et si on y ajoute les coûts du téléphone, ça peut devenir extrêmement difficile pour elle de pouvoir maintenir le contact, surtout que souvent en prison ce sont des gens pauvres», insiste-t-elle.

Bell Canada a refusé de commenter.