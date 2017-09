Une énorme toile de Conor McGregor... chez Floyd Maywheater

Le boxeur et multimillionnaire, Floyd Maywheater, a partagé sur son compte Instagram une photo qui en a surpris plus d’un, lundi soir.

Sur la photo, on peut voir deux énormes toiles sur lesquelles est représenté Floyd Maywheater et ... Conor McGregor!

Exclusive timeless artwork in my Beverly Hills home. #BeverlyHills #90210 #TBE #TMT Une publication partagée par Floyd Mayweather (@floydmayweather) le 25 Sept. 2017 à 22h12 PDT

Les deux combattants se sont affrontés le 26 août dernier, dans ce que plusieurs ont appelé le combat du siècle.

Même si les deux hommes se sont longtemps tiré la pipe avant ledit combat, Maywheater semble avoir beaucoup de respect pour The Notorious McGregor.

Et qu’est-ce qui est le plus surprenant dans tout ça? Le cadre à l’effigie de Maywheater n’est pas plus gros que celui de McGregor!