Une entreprise a conçu un Durango Hellcat parce que Dodge n'y a pas pensé

Voyant le grand intérêt du public face aux Challenger et Charger Hellcat aux Challenger et Charger, FCA a appliqué la même recette à son Jeep Grand Cherokee qui a été baptisé le Trackhawk.

Or, si vous tenez à avoir à la fois un véhicule pouvant accueillir sept occupants et développant 707 chevaux-vapeur, Dodge n’a rien à vous offrir. Heureusement que Plum Floored Creations est là pour répondre à vos besoins les plus fous.

Il suffit d’apporter à cette entreprise de l’Arizona un Dodge Durango R/T. Pas nécessairement neuf. Pour faciliter le travail, un modèle produit depuis 2014 est idéal. Il suffit de leur signer un chèque de 40 000 $ US (49 000 $ CAN).

Dodge Durango conversion Hellcat Plum Floored Creations

Les techniciens retirent le V8 de 5,7 L et le remplacent carrément par le moteur qui se trouve sous le capot des voitures Hellcat, soit un 6,2 L de suralimenté.

Quant à la transmission d’origine, elle laisse sa place à une automatique renforcée à six rapports. Les freins sont remplacés par des Brembo. Des jantes de 22 pouces en aluminium sont également installées.

Voyez ci-dessous ce Durango Hellcat alors qu’il se trouve sur un dynamomètre.