Une équipe d’experts en Alberta pour séduire Amazon

EDMONTON – Le gouvernement de l’Alberta a l’intention d’aider de son mieux Calgary et Edmonton à obtenir le second siège social d’Amazon, convoité par plusieurs villes en Amérique du Nord.

Pour ce faire, la première ministre Rachel Notley a annoncé, lundi, la création d’une équipe d’experts, la Amazon HQ2 Leadersip Team, qui aura pour tâche d’aider les deux villes à présenter leur candidature.

«Il y a une raison pour laquelle l’Alberta a la plus grande concentration de sièges sociaux au Canada. Nous avons la main-d’œuvre la plus jeune, la mieux éduquée et la plus productive au pays», a déclaré la première ministre.

Selon elle, Edmonton et Calgary peuvent miser sur plusieurs atouts pour séduire Amazon, dont un faible taux de taxation et d’importantes infrastructures de transport.

Amazon a annoncé cet été être à la recherche d’une ville en Amérique du Nord pour implanter son second siège social, qui devrait représenter des investissements d’environ 5 milliards $ et générer 50 000 emplois entre 2019 et 2027. Les villes intéressées ont jusqu’au 19 octobre pour présenter leur candidature.

Outre les deux principaux centres urbains de l’Alberta, plusieurs autres villes du pays, dont Vancouver, Toronto, Montréal et Halifax, ont présenté leur candidature.