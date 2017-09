Une vidéo de Trois fois par jour fait réagir les internautes

Marilou se retrouve bien malgré elle au cœur d’une nouvelle controverse.

C’est une vidéo sur le porc du Québec qui est cette fois au centre de la polémique. On peut y voir la femme d’affaires visiter la ferme de porc de la famille Beaudry. En introduction sur Facebook, Marilou parle de ses appréhensions vis-à-vis la visite.

«J’avais un peu peur, pour être honnête, parce que je ne savais tellement pas à quoi m’attendre. Et au final, je suis contente d’y être allée et d’avoir rencontré cette charmante famille.»

Dans la vidéo, on peut voir des enfants flatter des cochonnets et quelques secondes plus tard, la longe de porc prête à être cuisinée par Marilou et Valérie. Cette transition a causé un malaise chez plusieurs internautes et défenseurs des droits des animaux qui ont l’impression qu’on manque un peu de transparence.

Dans les commentaires, les interrogations sont nombreuses.

«Il me semble que je trouve ça assez bizarre de voir des beaux porcs comme ça avec des enfants qui les flattent pis toute, ça l’air toute cute... Mais après ils vont se faire démembrer pis découper en petits morceaux pour qu’il y ait un morceau de leur cadavre sur ta table pour souper. Ils ne montrent pas ce bout-là par contre.»

«Dommage...On n’a pas vu les installations et les conditions des animaux.»

«Marilou: manger des animaux c’est une chose, mais essayer de rendre ça "cute" c’est un non-sens! Il n’y a rien de mignon là-dedans, elles vont être tuées ces pauvres bêtes! M. l’éleveur d’ailleurs, on se demande qui sont les plus bêtes dans tout ça.... faire flatter un porc a une enfant pour ensuite le tuer et le mettre dans son assiette!?»

Marilou n'a toujours pas commenté à propos du débat qui fait rage sous sa publication. Voyez la vidéo qui cause polémique juste en bas.

