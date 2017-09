Voici l'ultime album de musique pour vous remettre de votre rupture difficile

Une rupture n’est jamais facile. Il y a d’abord le choc, les pleurs et ensuite la colère et l’incompréhension. Puis les choses se tassent et ça va mieux.

Mais pour passer à travers une rupture, il faut souvent une bonne dose de musique pour vivre ses émotions.

Ça tombe bien. Le duo Angus and Julia Stone vient tout juste de lancer un tout nouvel album intitulé «Snow».

Si vous passez à travers un moment difficile, voici 5 raisons pour lesquelles c’est le disque qu’il vous faut.

1. C’est parfait pour pleurer toutes les larmes de son corps

Une publication partagée par Angus & Julia Stone (@angusandjuliastone) le 22 Sept. 2017 à 14h22 PDT

Pour bien «starter» votre rupture, il faut d’abord vivre ses émotions. Les chansons «Baudelaire» et «Nothing Else» sont parfaites pour ça!

2. L’union parfaite de leur voix sera comme un baume sur votre cœur

Une publication partagée par Angus & Julia Stone (@angusandjuliastone) le 8 Juil. 2017 à 0h13 PDT

Si vous ne connaissez pas Angus and Julia Stone, sachez qu’ils chantent comme des sirènes. L’union de leur voix risque de vous faire le plus grand bien lors des moments de détresse.

3. La chanson «Snow» vous donnera envie de chanter «La la la la la» encore

Une publication partagée par Angus & Julia Stone (@angusandjuliastone) le 11 Sept. 2017 à 1h08 PDT

Parfois, vivre une grosse peine nous donne l’impression qu’il n’y aura plus jamais de bonheur. La toune «Snow» et ses «la la la la la» en répétition devraient vous redonner un peu le goût de sortir de chez vous.

4. Le vidéoclip de «Snow» vous donnera envie de regarder vers l’avant

Oubliez votre peine et laissez-vous porter par les images inspirantes du clip de «Snow».

5. Une des chansons de l’album s’appelle Sylvester Stallone

Une publication partagée par Angus & Julia Stone (@angusandjuliastone) le 20 Sept. 2017 à 15h01 PDT

Si ça ne vous redonne pas le sourire... Rien n’y fera!

Pour écouter l'album au complet, c'est par ici! On vous souhaite bonne chance pis on vous envoie beaucoup d'amour <3