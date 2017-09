Yves Ulysse, Simon Kean et Steven Butler en action à TVA Sports

Les Québécois Yves Ulysse, Simon Kean et Steven Butler seront tous en action le vendredi 27 octobre prochain, dans le cadre d’un gala d’Eye of the Tiger Management et InterBox présenté au MTelus de Montréal, dont la carte principale sera diffusée sur la chaîne TVA Sports.

La finale opposera Ulysse (14-0, 9 K.-O.) à l’Albertain Steve Claggett (25-4-1, 17 K.-O.), numéro deux canadien chez les poids super légers.

«Le Québec est une des plaques tournantes de la boxe dans le monde. Au fil des ans, plusieurs boxeurs de chez nous se sont démarqués sur la scène internationale. TVA Sports est fière de diffuser la carte principale de ce gala et offrir une vitrine à la relève de ce sport», a mentionné Serge Fortin, vice-président de TVA Sports.

En demi-finale du gala, les amateurs pourront voir à l’œuvre le poids lourd Kean (10-0, 9 K.-O.), qui sera en action face à Randy Johnson (13-2, 11 K.-O.).

De son côté, Butler, qui a récemment participé aux camps d’entraînement de Saul Canelo Alvarez et Miguel Cotto, en découdra avec Silverio Ortiz (36-19, 17 K.-O.).

Les téléspectateurs pourront aussi assister aux débuts professionnels de la boxeuse Kim Clavel, qui a notamment remporté cinq médailles d’or aux championnats canadiens. Elle affrontera la Mexicaine Clarisabel Nataren (3-1, 1 K.-O.).