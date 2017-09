7 signes que votre vie est sur la bonne voie même si tout vous semble aller de travers

Avec le changement de saison viennent les grandes interrogations.

Si vous vous imaginiez être rendu(e) ailleurs à votre âge, que votre vie semble stagner depuis quelque temps, voici 7 signes qui vous indiqueront que, malgré tout, vous êtes en voie de devenir la personne que vous rêviez...

1. Vous trouvez que votre vie est «plate»

C’est bien difficile pour vous d’être satisfait(e) de votre vie en général, puisque vous avez tendance à ne pas vous contenter de ce que vous avez. Peu importe si vous êtes bien établi(e) dans la vie, vous avez horreur de la routine et cherchez à vous mettre au défi sans cesse.

2. Vous réalisez que vous avez des choses à régler avec vous-même

Ces derniers temps, vous vous rendez compte de votre tempérament, de traits de caractère qui ressortent davantage, de choses à améliorer, ce qui est bien. Une petite introspection ne fait jamais de mal, mais surtout, vous commencez à prendre vos responsabilités et à réaliser que si vous voulez être heureux(se), tout part de vous.

Photo Zachary Staines

3. Vous ressentez fortement le besoin de couper le contact avec des gens qui ne vous apportent rien de positif

Vous connaissez également vos limites et vous avez désormais plus de facilité à les installer auprès des autres. Vous êtes prêt(e)s à tirer un trait sur les relations qui ne vous sont pas nécessaires, au profit d’une vie plus positive.

4. Vous avez toujours l’impression que vous manquez de temps

Même si ce n’est probablement pas vrai, vous avez l’impression que vous perdez le contrôle sur votre emploi du temps et que vous n’êtes pas bien organisé(e). Vous avez de la difficulté à faire du temps pour ce qui, en réalité, vous tient à cœur et êtes souvent fatigué(e).

Photo Chad Madden

5. Vous regrettez amèrement les erreurs que vous avez faites dans le passé

Même si c’est impossible, vous rêvez parfois de voyager dans le temps pour réparer les erreurs commises. Vous réalisez de plus en plus ce que vous auriez pu faire de différent et par le fait même, ce que vous ne répéterez pas dans le futur.

6. Vous vous sentez perdu(e) et nerveux(se) lorsque vous pensez à l’avenir

Vous avez bon nombre de projets et de l’ambition à revendre, mais vous ne savez pas par où commencer par peur d’échouer. Cette pensée cause, quant à elle, une pression inutile et vous sentez que vous devez aller de l’avant avec ces rêves. Détendez-vous et découpez plutôt votre projet en plusieurs parties pour qu’il ne vous paraisse pas trop intimidant.

Photo Hiva Sharifi

7. Vous vous sentez isolé(e) des autres

À travers toute cette croissance personnelle, vous sentez parfois que vous êtes la/le seul(e) à penser ainsi. Inversement, vous êtes plutôt fier(e) du chemin parcouru et sentez que vous pouvez accomplir énormément de choses par vous-mêmes.