15 mois à l'ombre pour le voleur des vélos de la paracycliste Marie-Ève Croteau

Celui qui a terni le rêve olympique de la paracycliste Marie-Ève Croteau en lui dérobant ses deux vélos de compétition quelques mois avant les Jeux paralympiques de Rio en 2016 a reconnu sa culpabilité et il a écopé d’une peine de 15 mois d’emprisonnement.



Bedonnant, souriant, parfois même arrogant, Marc-André Gamache a été amené devant la juge Marie-Claude Gilbert où il a reconnu s’être introduit dans un immeuble d’habitation et y avoir dérobé, le 18 juillet 2016, deux vélos cadenassés qui se trouvaient dans un stationnement souterrain du boulevard Henri-Bourassa à Québec.



Toutefois, l’homme de 28 ans a juré à la présidente du Tribunal qu’il ne savait pas à qui appartenaient les vélos adaptés puisque pour lui, ils avaient l’air «tout à fait normal» même s’il manquait «le pédalier».



«Le crime d’introduction par effraction est l’un des crimes les plus graves au Code criminel qui plus est lorsque l’on vole une personne qui a un handicap et qui a le courage et la volonté de prendre sa vie en main», a souligné la présidente du Tribunal à l’accusé qui ne semblait pas être très concerné.



«Au moment de commettre votre crime, vous étiez sous le coup d’un engagement, en liberté conditionnelle et vous deviez respecter un couvre-feu», a-t-elle ajouté, précisant qu’il s’agissait là de facteurs aggravants.



Bien qu’il reconnaisse les faits, Gamache a tenté, à quelques reprises, de couper la parole à la juge pour lui dire «qu’il n’avait pas le choix d’agir ainsi».



«C’est la consommation... J’ai besoin de vivre...Quand mon chèque a payé mon loyer, je dois manger... Je n’ai pas d’emploi, j’ai des dossiers, des tatoos, les gens me perçoivent mal...», a-t-il tenté de plaider, sans grand succès.



Comme Gamache est détenu de façon préventive depuis le mois d’avril, il lui reste un reliquat de 190 jours à être purgés sur la peine de 15 mois imposée. Au sortir de détention, il sera aussi sous le coup d’une période de probation pour deux ans.



«Je vous souhaite de prendre le temps qu’il vous reste en prison pour réfléchir à ce que vous voulez faire du reste de votre vie», a ajouté la juge avant que Gamache retourne en cellule.