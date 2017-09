GIROUX, Léopold



Entouré de l'amour des siens, à l'Hôpital St-François d'Assise, le 19 septembre 2017, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Léopold Giroux, époux de dame Laurence Simard. Il demeurait à Limoilou.le vendredi 29 septembre 2017 de 19 h à 21 h,de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Laurence; ses enfants : Richard (Nicole Nadeau), Sylvie (William Haggerty), Diane (Daniel Brisebois), Jean (Karine Thonnard) et Sonia (Martin Tremblay); ses petits-enfants : Alexandra (Louis Thériault), Nicolas (Véronique Demers), Mathieu, Catherine et Étienne, ainsi que deux arrière-petits-enfants Olivier et Ève. Il était le frère de Raymond (feu Rachel), feu Arthur (feu Blanche), feu Jeanne-D'Arc (feu Henri Ouellet), feu Paul-Henri (feu Raymonde), feu Sylvio, feu Germaine (feu Philippe), feu Anita (feu Gilles), feu Georgette et feu Jeannine. De la famille Simard, il était le beau-frère de Monique (feu Jean-Guy Bélanger), Ghislaine (Adrien Lachance), Céline (Jean-Raymond Méthot), Gilles (Marie-France Guité), feu Jeannine (feu Charles Caouette), feu Marc (Lucille Blondeau), feu Jean-Claude (Monique Maranda) et feu Lise (feu Jean-Eude Labbé). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Pour sa Laurence, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer, 1040 avenue Belvédère, bureau 312, Québec (QC) G1S 3G3 tél. : 418-527-4294