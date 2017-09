42 mois de prison pour de multiples infractions

Coupable de voies de fait, voies de fait causant des lésions, voies de fait armé, évasion d’une garde légale, vol qualifié, trafic de stupéfiants, conduite avec les facultés affaiblies et méfait, un homme aux multiples antécédents a écopé d’une peine d’emprisonnement de 42 mois.



En décembre 2015, Charles-Antoine Roman Fournier avait fait les manchettes puisqu’il s’était évadé de l'aile psychiatrique de l'Hôtel-Dieu de Lévis en forçant une fenêtre de l’établissement.



À cette époque, l’homme de 31 ans devait subir une évaluation psychologique à la suite d’un dossier de violence conjugale où, alors qu’il était intoxiqué par l’alcool et le GHB, il avait sauvagement battu sa conjointe pendant plus d’une heure.



«Ce soir-là, alors qu’il était agressif et que sa conjointe tentait de le calmer, il l’a empoignée par les cheveux pour la projeter au sol. Elle a été rouée de coups au visage, au bras, au dos et frappée à l’aide d’une chaise. Elle a craint d’y laisser sa vie», a brièvement rappelé la juge Johanne Roy.



Pour ces infractions, la présidente du tribunal a condamné l’accusé à une peine de 24 mois. Son évasion de la garde légale, qui a été «préparée et planifiée», lui a, quant à elle, valu une peine consécutive de dix mois.



Concernant l’accusation de vol qualifié, où l’accusé a dérobé dans un bar la somme de 300 $ en feignant d’avoir une arme sur lui, la présidente du Tribunal a jugé qu’une peine additionnelle et consécutive de huit mois d’appliquait.



Pour les autres accusations, la juge Roy a donné des peines concurrentes, ce qui veut dire que Roman-Fournier a été condamné à une peine globale de 42 mois.



Toutefois, comme la présidente du Tribunal a accordé le crédit majoré d’une journée et demie pour chaque jour passé en détention provisoire, il ne reste à l’accusé qu’un reliquat de huit mois et sept jours à être purgé avant de pouvoir retrouver sa liberté.