5 films à voir au FIFBM

Le Festival international du film black de Montréal bat présentement son plein avec plus de 60 événements, projections et rencontres à travers la métropole. Le Journal vous propose cinq films à surveiller pour cette 13e édition du FIFBM se terminant dimanche.

Carpinteros

Photo courtoisie

Le cinéaste dominicain Jose Maria Cabral propose avec Carpinteros l’histoire de Julián, un jeune homme qui trouve l’amour à l’endroit où il s’y attendait le moins : la prison de Najayo, en République dominicaine. Il devra user de ruse afin de conquérir le cœur de Yanelly, détenue dans le même établissement, sans éveiller les soupçons des gardes.

► Dimanche 19 h à l’Université Concordia

Dabka

Photo courtoisie

Al Pacino, Melanie Griffith, Evan Peters et Barkhad Abdi partagent la vedette de cette adaptation du livre Pirates of Somalia du journaliste canadien Jay Bahadur. On pourra y découvrir le récit de son séjour à Puntland, où il a côtoyé de véritables pirates somaliens afin d’en dresser un portrait réaliste, loin des stéréotypes habituels.

► Ce soir 21 h 15 au Cinéma du Parc

Tourments d’amour

Photo courtoisie

Primé à quatre reprises au Festival du film de Calcutta, en Inde, Tourments d’amour explore la complexité des liens entre deux sœurs désormais adultes et leur père réunis dans la demeure familiale au large de la Guadeloupe. Les cinéphiles y reconnaîtront l’actrice Stana Roumillac, connue pour son rôle dans le célèbre feuilleton français Plus belle la vie.

► Samedi 17 h à l’Ancien ONF (1564 rue Saint-Denis)

Brown Girl Begins

Photo courtoisie

La réalisatrice Sharon Lewis sera au Cinéma du Parc, dimanche, pour présenter Brown Girl Begins, son premier long métrage. Alliant science-fiction et horreur, elle y dépeint les aventures d’une jeune prêtresse qui accepte à contrecœur de ressusciter des esprits afin de sauver la vie de ses proches. Une discussion suivra la projection.

► Dimanche 17 h au Cinéma du Parc

Oliver Jones : Mind Hands Heart

Photo courtoisie

Le célèbre jazzman montréalais Oliver Jones recevra ce week-end le Grand prix hommage de la 13e édition du FIFBM. Pour l’occasion, le festival sera l’hôte de la première mondiale du documentaire Oliver Jones : Mind Hands Heart qui suit le pianiste dans les mois précédant sa retraite.

► Samedi 15 h au Cinéma du Parc