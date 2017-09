PARENT, Patricia Murphy



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 23 septembre 2017, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Patricia Murphy, épouse de feu monsieur Paul-René Parent, fille de feu dame Adélia Cormier et de feu monsieur Arthur Murphy. Elle demeurait à Québec.où la famille vous accueillera pour les condoléances à compter de 13 h. Elle laisse dans le deuil ses fils, sa belle-fille et son beau-fils : Jean-Yves (Linda Olivier et ses garçons Martin et Jean-Philippe), Denis (Carl Allen) et Jacques; ses soeurs, frères et belles-soeurs : Alma (feu Raymond Guitté), Hermine (feu André Frenette), Yvon (Yvette Normandeau), Michel (Monique Ricard) et Esthel Morissette (Roger); ainsi que de nombreux neveux et nièces. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du SIDAwww.fqsida.org ; et/ou des offrandes de messes. Des formulaires seront disponibles sur place.