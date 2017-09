BOUCHER, Julien



À l'hôpital de Hull, le 17 septembre 2017, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Julien Boucher, époux de dame Madeleine Côté, fils de feu dame Rita Boisvert et de feu monsieur William Boucher. Il demeurait à Gatineau. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Marie et Marc; ses deux petits-enfants: Sonia et Charles; son frère et ses soeurs: feu Hélène Boucher (François Legendre); Evelyne Boucher (Roger Prévost); Georges Boucher (Lorraine Bouchard); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Côté : Thérèse; Louise (Normand Beaudoin); André; Denise (Pierre Dumont); Annette (Michel Richard); Claire (Robert Beaudoin); Roger; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h.