THERRIEN, Yvette Chalifour



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 23 septembre 2017, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Yvette Chalifour, épouse de feu M. Lucien Therrien. Elle demeurait à Québec (autrefois de Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h à 14h20.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière Mont-Marie. Elle laisse dans le deuil son fils André (Ginette Carrier) ; sa sœur Pauline (Roland Tremblay) ; son frère Richard (Pierrette Paré) ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre Maurice (Eva Tremblay), Jeannette (Anatole Fortier), Armand (Jeannine Roussel) et Raymond.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3Tél. 418 683-8666.