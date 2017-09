FISET, Benoit



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 25 septembre 2017, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Benoit Fiset, époux de feu Françoise Marcoux, fils de feu madame Aurea Giroux et de feu monsieur Léopold Fiset. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11h30.La mise en niche des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants : Carole (Sylvain Lemaire), Sylvie (Simon Gilbert), Louise ; ses petits-enfants : Jean-François Gilbert (Isabelle Lavigne), Pierre-Olivier Lemaire (Justine Aubin), Laurence Lemaire (Guillaume Gervais); ses arrière-petits-enfants : Elliot et Alexia ; son frère: Robert (feu Georgette); ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Marcoux: Jean-Paul (Marianne), Claude (Lise); de nombreux neveux et nièces, ainsi qu'une grande amie de la famille Sylvie Bussières et de nombreux amies-amis de la famille. Il était le frère de : Thérèse, Roger (feu Thérèse), Gertrude (feu Claude Bergeron); le beau-frère de : Noel (Monique). Un merci spécial à ses amis de la résidence St-Philippe et au personnel de l'hôpital Jeffery Hale, du St-Philippe, ainsi que IUCPQ qui ont su lui apporter, de manière exceptionnelle, réconfort et soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de QuébecSite web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.