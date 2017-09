TROTTIER, Lorraine Nadeau



Le 22 septembre 2017, au CHSLD du Pavillon Bellevue de Lévis, est décédée, à l'âge de 85 ans et 7 mois, Madame Lorraine Nadeau Trottier, suite à une longue maladie. Elle était la fille de feu Mme Eva Lizotte et de feu M. Julien Nadeau. Elle laisse dans le deuil son époux M. Pierre Trottier, ses enfants Hélène, Gérald, Jacques et Johanne et leurs conjoints, conjointes respectifs; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; autres parents et amis. La famille vous accueillera au, à compter de 9h.