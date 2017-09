Bombardier: Justin Trudeau déplore la décision des Américains

OTTAWA | Le premier ministre Justin Trudeau s’est dit déçu, mercredi, de la décision des autorités américaines d’infliger à Bombardier des droits compensatoires de 220 %.

«Évidemment c’est une décision décevante, mais comme j’ai toujours dit, on va continuer de se battre pour les emplois canadiens», a assuré M. Trudeau à son entrée au Parlement, sans en dire davantage.



Le ministre du Commerce international, François-Philippe Champagne, a pour sa part affirmé qu’en s’attaquant à Bombardier de la sorte, l’avionneur américain Boeing démontre qu’il n’est «pas un partenaire fiable».



«Nos homologues américains comprennent à quel point nous sommes frustrés de la décision», a-t-il commenté.



La guerre commerciale que se livrent Bombardier et son concurrent américain a fait dérailler l’achat par Ottawa de 18 chasseurs Super Hornets construits par Boeing.



Boeing accuse Bombardier de vouloir inonder le marché américain avec des avions de la C Series vendus à un prix dérisoire.



Mardi, le département du Commerce des États-Unis a tranché en faveur de Boeing, en imposant une surtaxe de 220 % à l’avionneur québécois.



Concrètement, cette taxe fait tripler le prix des avions de la C Series aux États-Unis.